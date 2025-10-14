Slani mafini bez brašna: Gotovi za 20 minuta, savršeni za brzi doručak ili iznenadne goste

Brzi, sočni i neverovatno ukusni – ovi slani mafini bez brašna spremni su za svega 20 minuta i uvek oduševe!
Ovi slani mafini bez brašna su idealni za sve koji žele brz i ukusan doručak ili kada stignu neočekivani gosti. Mekani, sočni i lagani, oni kombinuju praktičnost i fantastičan ukus – i sve to za samo 20 minuta.
Sastojci
- 3 jaja
- 100 g feta sira
- 50 ml mleka
- 100 g integralnog brašna od badema ili ovsenih pahuljica
- 1 kašika maslinovog ulja
- So, biber i začini po želji (origano, ruzmarin)
Priprema
- Uključite rernu na 180°C i pripremite kalup za mafine sa papirnim korpicama.
- U velikoj činiji umutite jaja i mleko, dodajte maslinovo ulje i dobro sjedinite.
- Dodajte izmrvljen feta sir, brašno od badema/ovsa i začine, pa sve lagano promešajte.
- Ravnomerno sipajte smesu u kalupe za mafine.
- Pecite 15–20 minuta dok mafini ne dobiju zlatnu boju i čačkalica ne izađe čista.
- Ostavite da se malo ohlade i poslužite tople.
Zašto ćete ih obožavati
- Brzi i jednostavni: gotovi za 20 minuta, idealni kad nemate vremena.
- Bez brašna: lagani i pogodni i za one koji izbegavaju gluten.
- Savršeni za goste: mekani i sočni, uvek izazivaju pohvale.
- Fleksibilni: možete dodati šunku, povrće ili druge sireve po želji.
Bonus savet
Da mafini budu još sočniji, dodajte malo rendane tikvice ili šargarepe u smesu – rezultat je fantastičan, a priprema i dalje traje manje od 20 minuta!
Ovi slani mafini bez brašna su idealni za svaki trenutak – brzi doručak, posluženje za goste ili jednostavno kad želite nešto ukusno i jednostavno.
Probajte ih danas i uverite se koliko je lako napraviti savršen obrok u samo 20 minuta!
