Ukusna pita sa tikvicama koja se povrh svega pravi veoma lako - šta ima tu da se ne voli?

Sočna pita sa tikvicama i sirom koja uspeva svima – mekana, ukusna i gotova za samo 30 min.

Brza pita sa tikvicama za svaki dan.

Ako ti treba jednostavan i ukusan recept za ručak koji se priprema za čas, pita s tikvicama je odličan izbor. Vrlo je sočna, aromatična i brzo gotova. Tikvice se mogu spremati na više načina, ali u ovoj piti one pokazuju svoj puni potencijal uz bogat i kremast spoj sa sirom i korama.

Najlepše od svega je što se pita pravi u samo nekoliko koraka. Pravi se lako i savršeno se slaže uz jogurt — topla ili hladna, kako ti više odgovara.

Sastojci:

Paket gotovih kora za pite i savijače

350 g tikvica

200 g posnog sira

200 g feta sira

3 jaja

250 ml grčkog jogurta

1 kašika seckanog peršuna

2 češnja belog luka

2 kašike griza

Mešavina 2 dl ulja + 2 dl mleka

So, biber

Priprema:

Rernu zagrej na 200 °C. Gotove kore urolaj u roladu i iseci ih na trakice, a tikvice narendaj, posoli i ostavi sa strane dok pripremaš ostale sastojke.

U duboku posudu pomešaj jogurt, jaja, sir, peršun, beli luk, griz, ulje i mleko kako bi dobio ujednačenu smesu. Dodaj oceđene narendane tikvice i trakice kora, pa sve dobro promešaj.

Izlij smesu u podmazan pleh i poravnaj je. Peci oko 30 minuta, dok pita ne postane čvrsta i lepo rumena.

Posluži toplu ili hladnu, uz čašu jogurta po želji.

Ova pita je sjajan izbor kada želiš ukusan ručak bez komplikacija — kombinacija sočnih tikvica, kremastih sireva i hrskavih kora daje bogat ukus i teksturu zbog koje se traži još parče.

Prijatno!

(superzena.b92.net)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com