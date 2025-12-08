Sočna pita sa višnjama i pudingom od vanile – kombinacija zbog koje će vam svi tražiti recept

Savršena sočna pita sa višnjama i pudingom topi se u ustima. Otkrijte recept koji donosi harmoniju kiselkastog voća i nežne vanile na vaš sto.

Koliko puta ste želeli da impresionirate goste nečim što izgleda kao iz vrhunske poslastičarnice, a zapravo se priprema neverovatno lako i brzo? Sočna pita sa višnjama i pudingom od vanile je upravo taj magični odgovor koji tražite.

Spoj hrskavih kora, kiselkastog voća i svilenkaste, slatke kreme stvara harmoniju koja momentalno popravlja raspoloženje i vraća osmeh na lice. Ova pita je dokaz da najlepši ukusi dolaze iz jednostavnih sastojaka koje verovatno već imate u kuhinji.

Zašto je baš ova sočna pita sa višnjama kraljica trpeze?

Tajna nije u komplikovanim tehnikama, već u savršenom balansu. Dok višnje daju potrebnu svežinu i „karakter“, blagi puding od vanile umiruje ukuse i povezuje sve u jednu kremastu celinu. Sočna pita sa višnjama je idealna jer ostaje sveža i narednog dana, mada je retkost da parče uopšte preostane nakon prvog služenja.

Potrebni sastojci:

500g gotovih kora za pitu

3 kesice pudinga od vanile

1l mleka (za puding)

10 kašika šećera (za puding) + 200g šećera (za preliv)

500g očišćenih višanja (svežih ili smrznutih)

3 jaja

200ml jogurta

100ml ulja

1 kesica praška za pecivo

Priprema korak po korak:

1. Skuvajte puding: Prvo skuvajte tri pudinga u litru mleka sa 10 kašika šećera prema uputstvu sa kesice. Ostavite ga da se prohladi, ali povremeno promešajte da se ne uhvati korica.

2. Pripremite preliv: Umutite jaja sa preostalim šećerom, dodajte jogurt, ulje i prašak za pecivo. Ova smesa će korama dati neophodnu mekoću.

3. Ređanje: Odvojite kore. Uzmite jednu koru, premažite je prelivom od jaja. Preko nje stavite drugu koru, ponovo premažite. Stavite treću koru, a na nju uz ivicu rasporedite topao puding i preko njega višnje.

4. Uvijanje i pečenje: Uvijte kore u rolat i ređajte u podmazan pleh. Postupak ponavljajte dok ne potrošite materijal. Ostatkom preliva premažite rolate odozgo. Pecite na 180°C oko 30 minuta dok pita ne dobije zlatnu boju.

Tajna koju iskusne domaćice čuvaju

Da bi vaša sočna pita sa višnjama bila savršena, postoji jedan mali trik. Pre nego što višnje stavite na puding, pospite ih sa malo griza. Griz će upiti višak soka koji višnje puste tokom pečenja, sprečavajući da donja kora postane gnjecava, a pita će ostati kompaktna i laka za sečenje.

Kada poželite da dom ispuni miris i toplina koju svi obožavaju, ova sočna pita sa višnjama je pravi izbor. Iznenadite porodicu već večeras i videćete zašto se kaže da je ovo čudo na tanjiru.

