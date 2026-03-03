Španska pita iz jedne posude: Uvek uspeva, gotova za 40 minuta, a ukus je čisto uživanje

Španska pita od sastojaka koje svi imaju kod kuće - mekana, sočna i toliko dobra da ćete je praviti svake nedelje.
Španska pita je jedan od onih recepata koji rešava pitanje „šta da spremate“ u bilo koje doba dana. Doručak, ručak, večera – svejedno. Pravite je od onoga što imate u frižideru, gotova je za tren i svaki put ispadne mekana, sočna i zasitna.
Osnova je uvek ista, a punjenje menjate kako vam odgovara – danas šunka i paprika, sutra sir i kukuruz. Nema pogrešne kombinacije i baš zato joj se uvek vraćamo.
Sastojci:
- 3 jaja
- 200 ml jogurta
- 100 ml ulja
- 200 g brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 150 g šunke (ili suhomesnatog po izboru)
- 150 g sira (feta ili beli sir)
- 100 g kačkavalja
- 1 manja paprika (po želji)
- šaka kukuruza (po želji)
- so i biber po ukusu
Priprema
U većoj posudi umutite jaja, pa dodajte jogurt i ulje i sve dobro sjedinite. U tu smesu umešajte brašno i prašak za pecivo, pa mešajte dok ne dobijete glatku, ujednačenu masu bez grudvica.
Zatim dodajte iseckanu šunku, sir, rendani kačkavalj i povrće po želji. Posolite i pobiberite, pa još jednom sve promešajte. Smesa treba da bude gušća od one za palačinke, ali dovoljno mekana da može lako da se rasporedi.
Sipajte je u podmazan pleh ili obložen papirom za pečenje i ravnomerno rasporedite.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 30 do 40 minuta, dok pita ne dobije zlatnu koricu i ne očvrsne na dodir.
Mali trik koji pravi razliku
Kada je izvadite iz rerne, ostavite je desetak minuta da se prohladi pre sečenja. Tako će se lepše oblikovati i neće se raspadati.
Španska pita je jedno od onih jela koje ne traži mnogo, a daje tačno ono što treba, brz, ukusan i siguran obrok koji uspeva svaki put.
