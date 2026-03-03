Španska pita iz jedne posude: Uvek uspeva, gotova za 40 minuta, a ukus je čisto uživanje

Španska pita od sastojaka koje svi imaju kod kuće - mekana, sočna i toliko dobra da ćete je praviti svake nedelje.

Španska pita je jedan od onih recepata koji rešava pitanje „šta da spremate“ u bilo koje doba dana. Doručak, ručak, večera – svejedno. Pravite je od onoga što imate u frižideru, gotova je za tren i svaki put ispadne mekana, sočna i zasitna.

Osnova je uvek ista, a punjenje menjate kako vam odgovara – danas šunka i paprika, sutra sir i kukuruz. Nema pogrešne kombinacije i baš zato joj se uvek vraćamo.

Sastojci:

3 jaja

200 ml jogurta

100 ml ulja

200 g brašna

1 kesica praška za pecivo

150 g šunke (ili suhomesnatog po izboru)

150 g sira (feta ili beli sir)

100 g kačkavalja

1 manja paprika (po želji)

šaka kukuruza (po želji)

so i biber po ukusu

Priprema

U većoj posudi umutite jaja, pa dodajte jogurt i ulje i sve dobro sjedinite. U tu smesu umešajte brašno i prašak za pecivo, pa mešajte dok ne dobijete glatku, ujednačenu masu bez grudvica.

Zatim dodajte iseckanu šunku, sir, rendani kačkavalj i povrće po želji. Posolite i pobiberite, pa još jednom sve promešajte. Smesa treba da bude gušća od one za palačinke, ali dovoljno mekana da može lako da se rasporedi.

Sipajte je u podmazan pleh ili obložen papirom za pečenje i ravnomerno rasporedite.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 30 do 40 minuta, dok pita ne dobije zlatnu koricu i ne očvrsne na dodir.

Mali trik koji pravi razliku

Kada je izvadite iz rerne, ostavite je desetak minuta da se prohladi pre sečenja. Tako će se lepše oblikovati i neće se raspadati.

Španska pita je jedno od onih jela koje ne traži mnogo, a daje tačno ono što treba, brz, ukusan i siguran obrok koji uspeva svaki put.

(Krstarica/Ona.rs)

