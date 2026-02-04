Španska pita koju ćete stalno praviti: Toliko je jednostavna i sočna da se pojede pre nego što se ohladi

Ova španska pita je sve što vam treba – jednostavan recept sa sastojcima koje svi obožavamo, gotov za tren!
Pite su najbolje način da započnete dan i budete puni energije. Jedna od onih stvari koje su praktične za pravljenje zdravog doručka jeste i španska pita.
Recept je jednostavan, a prednost joj je što nema pšeničnog, već samo kukuruznog brašna.
Sastojci za špansku pitu:
- 4 jajeta
- 1 šolja ulja
- 2 šolje mleka
- 400 g kukuruznog brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 200 g šunke
- 150 g kačkavalja
- 1 šaka kornišona
- 1 sveža paprika
- malo soli
Priprema:
Kornišone, papriku i šunku isecite na kocke, a kačkavalj narendajte.
Pleh u kojem ćete peći špansku pitu nauljite, pa pospite brašnom.
U činiju umutite jaja sa uljem, mlekom i solju. U drugoj činiji pomešajte suve sastojke, dakle brašno i prašak za pecivo pa dodajte činiji sa jajima. Dobro umutite mikserom.
Kada se sve lepo sjedini, ubacite iseckane kornišone, šunku i papriku kao i rendani kačkavalj i dobro kašikom obavezno promešajte.
Spremnu smesu sipajte u pripremljen pleh i pecite na 200 stepeni oko pola sata. Videćete da je gotova kada porumeni.
Prijatno!
(Ona.rs)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com