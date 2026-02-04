Španska pita koju ćete stalno praviti: Toliko je jednostavna i sočna da se pojede pre nego što se ohladi

 –  

Španska pita iz snova je pred vama! Ovo je najjednostavniji recept sa sastojcima koje svi obožavamo i koji se već nalaze u vašoj kuhinji.

španska pita
Foto:Youtube/Moja Kuhinja Tanja/Printscreen

Ova španska pita je sve što vam treba – jednostavan recept sa sastojcima koje svi obožavamo, gotov za tren!

Pite su najbolje način da započnete dan i budete puni energije. Jedna od onih stvari koje su praktične za pravljenje zdravog doručka jeste i španska pita.

Recept je jednostavan, a prednost joj je što nema pšeničnog, već samo kukuruznog brašna.

Sastojci za špansku pitu:

  • 4 jajeta
  • 1 šolja ulja
  • 2 šolje mleka
  • 400 g kukuruznog brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 200 g šunke
  • 150 g kačkavalja
  • 1 šaka kornišona
  • 1 sveža paprika
  • malo soli

Priprema:

Kornišone, papriku i šunku isecite na kocke, a kačkavalj narendajte.

Pleh u kojem ćete peći špansku pitu nauljite, pa pospite brašnom.

U činiju umutite jaja sa uljem, mlekom i solju. U drugoj činiji pomešajte suve sastojke, dakle brašno i prašak za pecivo pa dodajte činiji sa jajima. Dobro umutite mikserom.

Kada se sve lepo sjedini, ubacite iseckane kornišone, šunku i papriku kao i rendani kačkavalj i dobro kašikom obavezno promešajte.

Spremnu smesu sipajte u pripremljen pleh i pecite na 200 stepeni oko pola sata. Videćete da je gotova kada porumeni.

Prijatno!

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com