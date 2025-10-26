Srpska gibanica, ali ona prava od koje se prsti ližu: Spremite je ovako i neće splasnuti, biće vazdušasta danima

Savršen recept za gibanicu koja ostaje vazdušasta i mekana danima!

Najlepši deo svake gibanice je kad bude vazdušasta, mekana i hrskava u isto vreme. S ovim receptom, vaša gibanica će biti baš takva.

Bilo da je pripremate za porodicu ili za goste, sigurno će oduševiti sve koji je probaju.

Potrebno vam je:

500 grama kora

250 grama sira

2 jajeta

100 mililitara jogurta

150 mililitara kisele vode

50 mililitara ulja

Jedna kašika ulja

1/2 šoljice vode

Priprema:

Jaja, sir, jogurt i ulje dobro pomešajte u činiji. Postepeno dodajte kiselu vodu. U pola šoljice vode dodajte jednu kašiku ulja i promešajte. Time podmažite prve dve i poslednje dve kore. Tepsiju obložite papirom za pečenje. Stavite jednu koru, poprskajte je mešavinom od vode i ulja, pa stavite drugu koru i onda opet malo vode i ulja. Zgužvajte drugu koru, utopite u fil pa stavite u tepsiju jednu pored druge. Preko stavite koru da joj ne izlaze ćoškovi iz tepsije. Opet stavite dve kore utopljene u fil, jednu preko i sve tako. Na kraju sve obložite sa dve kore koje ćete poprskati mešavinom vode i ulja, pišu “Recepti“.

Pecite na 200 stepeni oko 40 minuta. Dok se peče postepeno smanjivati na 150 stepeni.

Kako da gibanica ostane vazdušasta?

Kada je ispečete, prevrnete je na četiri šolje da bi pod pritiskom i silom ostala vazdušasta. Na taj način hladite je oko 20 minuta.

