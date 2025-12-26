Šta dodati u testo da ne upija masnoću? Samo jedna kašika ovoga je spas

Dosta vam je masnih uštipaka? Otkrijte jednostavan trik kako da napravite testo da ne upija masnoću i uživajte u svakom zalogaju.

Koliko puta ste se našli pred tiganjem, željni toplih uštipaka ili krofni, a završili sa masnim prstima i teškim osećajem u stomaku? Pustite priče da prženo testo mora da bude masno. Ako želite da spremite testo da ne upija masnoću, rešenje vam stoji bukvalno ispred nosa, verovatno u onoj flaši koju čuvate za „ne daj Bože“.

Tajna koju pekari kriju kao zmija noge

Ovo nije nikakva naučna fantastika, već stara škola naših baka. Jedna kašika alkohola je sve što vam treba. Da, dobro ste čuli – rakija, loza, votka, ili čak malo ruma. Ne brinite, neće se testo „napiti“, niti će deca osetiti alkohol.

Štos je u hemiji – alkohol isparava na nižoj temperaturi od vode. Kada to dodate u smesu, on pri prženju momentalno ispari i stvara svojevrsnu barijeru koja sprečava ulje da prodre unutra. Rezultat? Dobićete vazdušasto pecivo koje je spolja hrskavo, a unutra suvo kao barut. Ma, milina jedna!

Kako to izgleda u praksi?

Ne menjajte svoj omiljeni recept, samo ga nadogradite. Evo kako da to izvedete da sve ide kao podmazano:

Umutite jaja i jogurt (koji takođe pomaže da testo bude mekše).

Dodajte brašno i prašak za pecivo.

Ubacite jednu supenu kašiku rakije u smesu pre nego što zamesite.

Pržite u dobro zagrejanom ulju (ovo je ključno, ulje mora da cvrči!).

Alternativa koja radi posao: Sirće

Nemate rakiju pri ruci? Nema problema. Obično belo sirće radi skoro istu stvar. Dodajte jednu kašiku sirćeta u testo da ne upija masnoću i dobićete sličan efekat. Testo će biti elastičnije i manje će „piti“ ulje. Provereno radi, nema greške.

Nema više teškog stomaka

Zaboravite na salvete natopljene uljem i grižu savesti posle večere. Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz tiganja vade vrući, zlatni uštipci, a vi znate da su lagani kao pero. Ovaj mali trik menja sve. Ne čekajte vikend, iznenadite svoje ukućane već večeras ovim savršenim zalogajima i gledajte kako tanjir ostaje prazan u sekundi!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com