Starinska gibanica sa jogurtom i pavlakom: Spolja hrskava, unutra ukusna i sočna, svi će vam tražiti recept!

Postoji mnogo varijanti ali ova starinska gibanica sa jogurtom i pavlakom je neprevaziđena. Spolja hrskava, a unutra sočna
Gibanica je tradicionalno srpsko jelo koje spada u vrste pita. Pravi se od tankih kora za pitu koje se slažu ili gužvaju i prelivaju bogatim filom, najčešće od sira, jaja i mlečnih proizvoda poput jogurta ili kisele pavlake.
Peče se u rerni dok ne dobije hrskavu, zlatno-smeđu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana i sočna.
Postoji mnogo varijacija gibanice – od klasične sa sirom, do onih sa mesom, pečurkama, spanaćem, pa čak i slatkih verzija.
Starinska gibanica sa jogurtom i pavlakom u Srbiji se često služi kao doručak, užina ili deo slavske trpeze, a najbolje ide uz jogurt ili kiselo mleko.
Starinska gibanica sa jogurtom i pavlakom (sočna verzija)
Sastojci:
- 500 g kora za pitu
- 400 g sitnog sira
- 3 jaja
- 250 ml jogurta
- 200 ml kisele pavlake
- 100 ml ulja
- 1 kašičica soli
- 1 kesica praška za pecivo
Priprema:
Umutite jaja, jogurt, pavlaku, ulje, prašak za pecivo i so. Dodajte sir i sve lepo sjedinite.
Kore gužvajte, umačite u smesu i ređajte u pleh. Na kraju prelijte ostatak smese.
Pecite na 190°C oko 40 minuta dok ne dobije zlatnu koricu.
Ostavite da odmori 15 minuta pre sečenja.
