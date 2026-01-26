Starinska gibanica sa jogurtom i pavlakom: Spolja hrskava, unutra ukusna i sočna, svi će vam tražiti recept!

Starinska gibanica sa jogurtom i pavlakom pravi se s tankim korama, spolja je hrskava, unutra ukusna i sočna. Napravite je po ovom receptu!

Postoji mnogo varijanti ali ova starinska gibanica sa jogurtom i pavlakom je neprevaziđena. Spolja hrskava, a unutra sočna

Gibanica je tradicionalno srpsko jelo koje spada u vrste pita. Pravi se od tankih kora za pitu koje se slažu ili gužvaju i prelivaju bogatim filom, najčešće od sira, jaja i mlečnih proizvoda poput jogurta ili kisele pavlake.

Peče se u rerni dok ne dobije hrskavu, zlatno-smeđu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana i sočna.

Postoji mnogo varijacija gibanice – od klasične sa sirom, do onih sa mesom, pečurkama, spanaćem, pa čak i slatkih verzija.

Starinska gibanica sa jogurtom i pavlakom u Srbiji se često služi kao doručak, užina ili deo slavske trpeze, a najbolje ide uz jogurt ili kiselo mleko.

Starinska gibanica sa jogurtom i pavlakom (sočna verzija)

Sastojci:

500 g kora za pitu

400 g sitnog sira

3 jaja

250 ml jogurta

200 ml kisele pavlake

100 ml ulja

1 kašičica soli

1 kesica praška za pecivo

Priprema:

Umutite jaja, jogurt, pavlaku, ulje, prašak za pecivo i so. Dodajte sir i sve lepo sjedinite.

Kore gužvajte, umačite u smesu i ređajte u pleh. Na kraju prelijte ostatak smese.

Pecite na 190°C oko 40 minuta dok ne dobije zlatnu koricu.

Ostavite da odmori 15 minuta pre sečenja.

