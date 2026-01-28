Ako tražite savršeni voćni kolač koji je jednostavan za pripremu ova lenja pita sa šljivama je prava stvar za vas!

Starinska lenja pita sa šljivama, mekana kao duša – pravi se brzo a još brže jede.

Jedan pravi bakin recept – starinska lenja pita sa šljivama, sočna i ukusna kao duša brzo se pravi a još brže jede.

Ako tražite savršeni voćni kolač koji je jednostavan za pripremu, a može biti i odličan izbor za doručak uz šoljicu kafe, probajte ovaj recept za kolač od šljiva. Sočan i ukusan, idealan je za sve prilike. Uživajte u jednostavnom načinu pripreme i fantastičnom ukusu!

Sastojci:

– 1,6 kilograma šljiva ispeći u rerni sa dodatkom 100g šećera.

Biskvit:

– 5 do 6 jaja

– 1 vanil šećer

– 200g kristal šećera

– 150ml mleka ili jogurta

– 150ml ulja

– 1 prašak za pecivo

– 300g brašna

– 1 list oblande

Priprema: Kada ispečete šljive ostavite ih sa strane. Umutite jaja sa šećerom pa im dodajte jogurt, ulje, brašno i prašak za pecivo.

Zatim u tepsiju stavite pola smese za biskvit, preko stavite jedan list oblande, pa potom ceo fil od pečenih šljiva i preko smesu za biskvit. Peći u zagrejanoj rerni na 180 stepeni Celzijusa oko 30 minuta. Odozgo posipati šećer u prahu.

Starinska lenja pita sa šljivama je onaj tip kolača koji ne traži mnogo truda, a daje bogat, domaći ukus kakav se pamti. Spoj mekanog biskvita i sočnih pečenih šljiva čini ovaj kolač posebno mekanim i punim arome. Idealan je za porodična okupljanja, nedeljni ručak ili kao slatki zalogaj uz kafu. Upravo u toj jednostavnosti i starinskom načinu pripreme krije se njegova čar – pravi bakin kolač koji se uvek rado pravi i još brže pojede.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

