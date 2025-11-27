Starinska pita bez ijedne kapi ulja: Toliko je ukusna da je jedu i oni koji ne poste

Generacijama se priprema na isti način, a i danas osvaja srca – ova starinska pita je savršena posna hrana, toliko ukusna da nestaje sa stola u sekundi. Evo zašto je baš ovo jelo postalo hit!
U toku posta osim kuvanih jela možete da napravite i posnu manastirsku pitu. Nema šanse da se ukućanima neće svideti. Preukusna je i tražiće se zalogaj više.
Posna manastirska pita je jelo koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim! Njen ukus prosto osvaja na prvi zalogaj, a toliko je lepa da sigurno nećete pojesti samo jedno parče. A iskusne domaćice je uvek prave kada žele da oduševe ukućane ili goste.
Testo za starinsku pitu:
- 600 g brašna
- 15-20 gr kvasca
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica soli
- 350 ml vode
Sastojci za fil:
- 300 g sočiva
- 200 g praziluka
- 1 glavica crnog luka
- 400 g šampinjona
- so
- biber
- začinska crvena paprika
Način pripreme:
U posudu stavite litar i po vode, a potom dodajte 300 g opranog i očišćenog sočiva i kašičicu soli, te ostaviti da se skuva.
Propržite praziluk i jednu glavicu crnog luka u tiganju sa malo vode, a zatim dodajte iseckane pečurke. Nakon što ispari sav višak vode, dodajte proceđeno, i u hladnoj vodi oprano, skuvano skočivo. Vrstu i količinu začina dodajte po svom ukusu – so, biber, začinska crvena paprika i sl. Nakon što se sve lepo ukrčka, ostaviti da se dobijena smesa prohladi, a za to vreme pripremite testo.
Sipajte u činiju brašno i napravite u sredini udubljenje, te u njega dodajte kvasac i malo vode i jednu kašičicu šećera. Razbijte rukom kvasac i dodajte kašičicu soli. Zatim sipajte oko 300 ml vode i umesite testo na pobrašnjenoj površini. Zamešeno testo podelite na 10 do 12 manjih loptica.
Loptice lepo oblikujte, pospite malo brašnom i ostavite da odstoji 15 do 20 minuta. Nakon toga od svake jufke se pravi kora koja se cela filuje. A kako se slaže ova prelepa manastirska pita, koja se peće oko 35 minuta na 200 °C.
Ova starinska pita pokazuje da posna hrana može biti jednako bogata i ukusna kao i najraskošnija jela. Zato je s razlogom postala pravi hit.
(alo.rs)
