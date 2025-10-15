Starinski recept za bundevaru: Ovako je prave u Banatu i kažu da od nje nema ukusnije i lepše

Bakina tajna iz Banata! Ova bundevara je toliko sočna i mirisna da od nje nema lepše – ključ je u 2 kašike griza!

Kada jesen pokaže svoje prve boje, miris bundeve se širi domovima širom Srbije. Ipak, jedna bundevara je posebna. U Banatu se generacijama čuva tajni starinski recept koji, kažu, garantuje da od nje nema ukusnije i lepše.

Zaboravite sve što ste do sada probali – ova bundevara je mekana, sočna i mirisna, baš onakva kakvu su pravile naše bake.

Njena tajna leži u jednostavnim, svežim sastojcima i jednom posebnom koraku koji joj daje neponovljiv ukus. Pripremite se da u kuhinju unesete duh tradicije i oduševite svoje ukućane!

Sastojci

500 g tankih kora za pitu (domaćih ili kupovnih)

1 kg rendane bundeve (muskatna ili hokaido)

200 g šećera (po ukusu, može i manje/više)

100 g oraha (grubo seckanih ili mlevenih)

100 ml ulja (za premazivanje kora)

1 kašičica cimeta (po želji, za bogatiju aromu)

Prstohvat soli (da izvuče slatkoću bundeve)

Prava tajna: 2 kašike griza (za upijanje viška soka i sočnost)

Priprema korak po korak

Priprema bundeve: Bundevu oljuštite i izrendajte na krupnije rende. Stavite je u dublju posudu, dodajte šećer, cimet i prstohvat soli. Ostavite da odstoji oko 15-ak minuta kako bi bundeva pustila svoj sok. Tajni sastojak: Nakon što bundeva pusti sok, dobro je ocedite (nemojte bacati sok!). U ocedjenu bundevu dodajte mlevene ili seckane orahe i 2 kašike griza. Griz će upiti preostali sok tokom pečenja i učiniti bundevaru neverovatno sočnom i mekom. Sklapanje bundevara: Uzmite dve kore za pitu, pa ih poprskajte uljem. Ravnomerno rasporedite deo fila od bundeve po kori. Urolajte kore u rolnicu i slažite u pleh obložen pek papirom. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sav materijal. Pečenje: Pre nego što bundevaru stavite u rernu, prelijte je sa malo preostalog soka od bundeve (ako ga ima) i malo ulja. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30-40 minuta, dok ne dobije zlatno-smeđu boju i ne postane hrskava. Serviranje: Kada je bundevara gotova, izvadite je iz rerne i ostavite da se malo prohladi. Po želji, možete je posuti šećerom u prahu pre služenja.

Zašto je ova bundevara neprevaziđena?

Banatske domaćice znaju da je ključ u ravnoteži. Griz sprečava da bundeva bude previše vlažna, a istovremeno joj daje punu, sočnu teksturu. Oraha je taman toliko da obogate ukus, a ne preuzmu dominaciju. Rezultat je bundevara koja podseća na detinjstvo, na toplinu doma i na najbolje što tradicionalna kuhinja nudi.

Probajte ovaj recept i uverite se sami – od sada ćete je uvek ovako praviti!

