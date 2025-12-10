Starinsko jelo bez ijedne kapi ulja: Toliko ukusno da neće moći da odole ni oni koji nisu na postu

Topi se u ustima! Starinsko jelo bez ulja koje će voleti svi – ukus je toliko dobar da ćete ga praviti i kada nije post.

Starinsko jelo koje nema ulja, a osvaja ukusom. I oni koji ne poste, tražiće recept!

U toku posta osim kuvanih jela možete da napravite i posnu manastirsku pitu. Nema šanse da se ukućanima neće svideti. Preukusna je i tražiće se zalogaj više.

Posna manastirska pita je jelo koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim! Njen ukus prosto osvaja na prvi zalogaj, a toliko je lepa da sigurno nećete pojesti samo jedno parče. A iskusne domaćice je uvek prave kada žele da oduševe ukućane ili goste.

Zašto je ova pita toliko zdrava?

S obzirom na to da se priprema bez ijedne kapi ulja, ova pita je izuzetno lagana za varenje. Glavni sastojak, sočivo, izvanredan je izvor biljnih proteina i vlakana, što je ključno za post. Ova kombinacija omogućava vam da ostanete siti dugo, bez osećaja težine. Jedete ukusno, starinsko jelo, a činite uslugu svom organizmu, što je najveća dragocenost ovog recepta.

Zapišite šta vam je sve potrebno za ovo starinsko jelo koje će vaši gosti dugo pamtiti:.

Testo za pitu:

600 g brašna

15-20 gr kvasca

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

350 ml vode

Sastojci za fil:

300 g sočiva

200 g praziluka

1 glavica crnog luka

400 g šampinjona

so

biber

začinska crvena paprika

Način pripreme:

U posudu stavite litar i po vode, a potom dodajte 300 g opranog i očišćenog sočiva i kašičicu soli, te ostaviti da se skuva.

Propržite praziluk i jednu glavicu crnog luka u tiganju sa malo vode, a zatim dodajte iseckane pečurke. Nakon što ispari sav višak vode, dodajte proceđeno, i u hladnoj vodi oprano, skuvano skočivo. Vrstu i količinu začina dodajte po svom ukusu – so, biber, začinska crvena paprika i sl. Nakon što se sve lepo ukrčka, ostaviti da se dobijena smesa prohladi, a za to vreme pripremite testo.

Sipajte u činiju brašno i napravite u sredini udubljenje, te u njega dodajte kvasac i malo vode i jednu kašičicu šećera. Razbijte rukom kvasac i dodajte kašičicu soli. Zatim sipajte oko 300 ml vode i umesite testo na pobrašnjenoj površini. Zamešeno testo podelite na 10 do 12 manjih loptica.

Loptice lepo oblikujte, pospite malo brašnom i ostavite da odstoji 15 do 20 minuta. Nakon toga od svake jufke se pravi kora koja se cela filuje. A kako se slaže ova prelepa manastirska pita, koja se peće oko 35 minuta na 200 °C.

Da vam pita uspe iz prve

Čak i iskusnim domaćicama se desi da testo ne krene kako treba ili da fil bude previše voden. Bez brige! Poslušajte ove savete, i garantujemo vam da će manastirska pita uspeti iz prve:

Testo: Ako testo neće da naraste, proverite temperaturu vode – ne sme biti vrela, već mlaka, kako bi se kvasac aktivirao. Takođe, budite strpljivi i pustite ga da odstoji na toplom mestu onih 15-20 minuta.

Fil: Ključno za sočnost, a ne vodenost, jeste da se fil dobro ukrčka. Višak tečnosti iz pečuraka i luka mora da ispari! Sočivo i pečurke moraju biti gusti i prohlađeni pre nego što ih stavite na koru – inače će testo omekšati.

Korice: Ako želite da kore budu hrskavije, možete ih pred kraj pečenja lagano premazati kiselom vodom.

Ova manastirska pita je mnogo više od posnog obroka; to je starinsko jelo koje čuva sećanje na jednostavnost i čiste ukuse. Bez ijedne kapi ulja, dokaz je da prava hrana ne traži komplikacije. Spremite je za porodični ručak ili za post, i uverite se zašto je decenijama omiljena.

Uživajte u zdravom zalogaju tradicije!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com