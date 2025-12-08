Super brze kiflice gotove za 15 minuta: Mekane kao duša, a imaju punjenje koje niko neće odbiti

Kuća miriše na najmekše pecivo za tren! Ove kiflice gotove za 15 minuta tope se u ustima! Nema čekanja, samo jedete!

Kiflice gotove za 15 minuta koje su mekane kao duša! Domaći recept koji vraća osmeh na lice i kuću puni najlepšim mirisom.

Ako vam kažemo da podjednako ukusne, mekane i mirisne kiflice možete napraviti za manje od 20 minuta… Verujte nam, moguće je! To je pravo malo čudo koje vam ostavlja dragoceno vreme za porodicu, a kuću puni onim neodoljivim, domaćinskim mirisom.

Ove kiflice su spas kada vam se prijede nešto toplo i domaće, a niste raspoloženi za sate u kuhinji!

Sastojci:

600 g našeg običnog brašna

1 prašak za pecivo

1 kašičica soli (onako, iz srca)

100 ml ulja

1 pavlaka (cela čaša!)

1 suvi kvasac, umešan u 200 ml toplog mleka

Za punjenje:

200 g sitnog sira (ili punomasne fete, kako volite!) i malo seckane šunke (opciono, ali preporučljivo).

Za premazivanje:

1 umućeno jaje, da dobiju onu zlatnu boju.

Priprema:

U jednu veliku, toplu posudu pomešajte sve suve sastojke, pa dodajte ulje, pavlaku i kvasac sa mlekom. Brzo umesite glatko testo, ne dajte mu da vas muči. Biće glatko kao beba! (Ne čekamo da naraste, to je naša tajna!)

Testo podelite na dva dela. Svaku loptu razvucite u tanki, okrugli list i isecite na trouglove—možete ih iseći 8 ili 16, kako volite.

Punjenje se dodaje sad! Na širi deo svakog trougla stavite kašičicu izdašnog punjenja od sira. Uvijte rolnice nežno, dajući im oblik meseca.

Rernu uključite na 180 °C. Dok se greje, kiflice taman malo „oduše“ na plehu. Premažite ih jajetom i pecite tačno 15 minuta, dok ne dobiju onu najlepšu, zlatno-žutu boju.

Poslužite ih tople, uz jogurt ili kiselo mleko – tako su mekane da se tope u ustima!

Dve varijacije punjenja koje će oduševiti decu

Ako vaše kiflice pravite za popodnevnu užinu ili desert, nemojte se ograničiti samo na sir i šunku. Iskoristite istu brzinu priprave za neodoljivo slatke varijante:

Domaći džem: Na široki deo testa stavite malu kašičicu vašeg omiljenog domaćeg džema – od kajsija, šljiva ili šumskog voća. Džem će se tokom pečenja lepo karamelizovati i dati kiflicama čudesan ukus.

Čokoladni san: Umesto krema (koji često iscuri tokom pečenja), stavite jednu kockicu čokolade za kuvanje ili malu, gustu kašičicu Nutele/Eurokrema. Čokolada će se unutra pretvoriti u tekuće blago.

Savet: Kada se kiflice ohlade, slobodno ih posipajte šećerom u prahu da bi izgledale još lepše i slađe!

Šta smo naučili danas? Da za samo 15 minuta možete imati kiflice koje mirišu na detinjstvo, birali vi sir ili džem. Nema više izgovora za kupovinu peciva! Ovaj recept čuva vaše vreme, a sto puni toplinom i ljubavlju. Ovo je onaj porodični recept koji ćete prenositi dalje jer je savršena kombinacija brzine i ukusa.

Uključite rernu odmah i proverite koji vam se fil više sviđa – slani ili slatki! Znamo da ćete ih napraviti već za sledeći doručak!

