Svi će vam tražiti recept: Projice sa jogurtom gotove za 10 minuta, a toliko su meke da se tope u ustima

Doručak gotov dok se kafa skuva! Brze, mekane i mirisne projice sa jogurtom, kao iz bakine kuhinje. 10 minuta je sve što vam treba.

Izdašne i mekane kao duša, a gotove za tren. Ove projice sa jogurtom svi obožavaju!

Projice su tradicionalni kukuruzni kolačići omiljeni u domaćoj kuhinji. Mekane i ukusne, savršene su za doručak, užinu ili kao prilog uz supu. Ovaj recept je posebno praktičan jer se brzo priprema, a rezultat su sočne projice sa blagom aromom jogurta i sira.

Idealne su kada nemate mnogo vremena, a želite domaći specijalitet.

Vreme pripreme: 10 minuta

Vreme pečenja: 15–20 minuta

Količina: oko 12 komada

Težina: laka

Prilog: mogu se služiti same ili uz jogurt, mleko, supu ili namaze

Sastojci:

200 g kukuruznog brašna

100 g pšeničnog brašna

1 prašak za pecivo

1 kašičica soli

2 jaja

200 ml jogurta

50 ml ulja

50 g rendanog sira (feta, trapist ili kačkavalj)

(opciono) 1 mala kašika šećera za blago slatke projice

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C. Podmažite kalup za projice ili obložite papirom za pečenje.

Pomešajte suve sastojke: Kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo, so i šećer (ako ga koristite).

Pripremite mokre sastojke: U drugoj posudi umutite jaja, jogurt i ulje.

Spojite smese: Polako dodajte mokre sastojke u suve, mešajući varjačom dok ne dobijete glatku smesu. Nemojte previše mešati.

Dodajte sir: Umešajte rendani sir u testo.

Oblikujte projice: Kašikom rasporedite testo u kalup, formirajući male projice.

Pecite: Stavite u prethodno zagrejanu rernu i pecite 15–20 minuta dok projice ne dobiju zlatno-braon boju.

Ohladite i poslužite: Izvadite projice iz rerne i ostavite ih da se malo prohlade pre serviranja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com