Svi traže recept! Pita koja nestaje dok je još topla – bez kora, bez muke

Pita bez kora koja se pravi za 10 minuta – mekana, mirisna i nestaje dok je još topla.

Zaboravi na razvlačenje kora i čekanje da testo naraste. Ova pita se pravi za 10 minuta, a nestaje dok je još topla. Recept je toliko jednostavan da ga možeš spremiti i kad ti se ne da ni da kuvaš ni da razmišljaš.

Pita bez kora – spas za zauzete dane Ne treba ti ni mikser ni posebne veštine. Sve se meša u jednoj činiji, sipa u pleh i peče. Rezultat? Mekana, sočna pita koja miriše na dom i podseća na detinjstvo.

Šta ti treba:

– 3 jaja

– 2 čaše jogurta

– 1 čaša brašna

– 1 prašak za pecivo

– 200g sira (može i mešani)

– malo ulja, prstohvat soli

Sve sastojke sjedini, sipaš u podmazan pleh i pečeš na 200°C oko 25 minuta. Kad porumeni i zamiriše – gotova je.

Zašto svi traže baš ovu pitu

Jer je to ona vrsta jela koja ne glumi ništa. Nema lažnu eleganciju, nema komplikaciju. Samo ukus, toplina i osećaj da si uradio nešto dobro za sebe i svoje.

Možeš je jesti za doručak, večeru, uz jogurt, paradajz ili samo tako – rukama, dok stojiš pored šporeta. I da, nestane dok je još topla. Zato pravi duplu meru.

