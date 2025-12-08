Jednostavna i ukusna grčka pita koju prosto morate da isprobate.

Svi traže recept, toliko je dobra – grčka pita bez kora koja se priprema za samo 5 minuta.

Ako tražite jelo koje se sprema brzo, a daje onaj pravi mediteranski šmek, ova pita je pun pogodak.

Zasitna je, mirišljava i toliko izdašna da lako može biti i doručak, i ručak, i lagana večera.

Iako je ukusna, njena priprema je krajnje jednostavna. Ne treba vam ni vreme ni strpljenje za razvijanje kora — sve se meša u jednoj činiji i za nekoliko minuta spremno je za rernu.

Oni koji vole peciva uvek traže dve stvari: da testo bude meko i da ostane sveže što duže. Ova pita ispunjava oba kriterijuma. Zahvaljujući kombinaciji različitih sireva, putera i jaja, struktura ostaje nežna, vazdušasta i sočna, a ukus bogat i pun.

Zanimljivo je da se ovako super rezultat dobija uz svega nešto više od sto grama brašna. Sve ostalo je magija sastojaka koji se savršeno dopunjuju — spanać, feta, mocarela i puter daju joj onu prepoznatljivu grčku notu i aromu zbog koje cela kuća zamiriše.

Ovo je jedan od onih recepata koji se rado ponavljaju, jer nudi maksimalan rezultat uz minimalan trud. Idealna je za početnike, zaposlene, ali i sve koji žele da na sto iznesu nešto ukusno, toplo i uvek sveže.

Sastojci:

– 2 kašike maslinovog ulja

– 290 g spanaća

– 130 g brašna

– 1 kašika praška za pecivo

– 1 kašika soli

– 250 ml mleka

– 2 jajeta

– 60 g margarina

– 120 g mocarele

– 120 g feta sira

– 2 kašike parmezana

– 2 kašike mirođije

– so i biber po ukusu

Priprema:

Uključite rernu da se greje na 190 °C. Zagrejte maslinovo ulje u tiganju, pa ako koristite i mladi luk, propržite ga sitno seckan, a ako ga ne koristite odmah ubacite pripremljen, sitno seckan spanać, uz dodatak soli i bibera po ukusu.

Prebacite potom u cediljku i prosušite i papirnim ubrusima. U velikoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i so, pa dodajte mleko, jaja, otopljen puter i dobro promešajte. Potom u tu smesu dodajte spanać, mirođiju, rendanu mocarelu i mrvljen feta sir.

Dobro promešajte i sipajte u posudu obloženu pek-papirom ili podmazanu maslinovim uljem, pa pospite rendanim parmezanom.

Pecite oko 40-45 minuta u dobro zagejanoj rerni, pa izvadite da se hladi najmanje 15 minuta pre sečenja na kocke.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

