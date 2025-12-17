Svi traže recept za nju koliko je dobra – grčka pita sa tikvicama koja se pravi za 10min, mekana kao duša.

Zamisli da iz rerne izvučeš pitu koja prosto još uvek miriše na leto – takva je upravo grčka kolokitopita.

Nema tu komplikovanja sa korama, sve se pomeša u jednoj činiji, prebaci u pleh i peče dok se ne zarumeni. Tikvice, feta sir i malo začina su odličan spoj ukusa, a rezultat je testo koje hrskavo šušti spolja, a iznutra ostaje meko i sočno.

Grci, naravno, znaju šta rade kad je pita u pitanju. Njihova kolokitopita dolazi u dve varijante: zimska, slatka, sa bundevom – pravi desert za hladne dane, i letnja, slana, sa tikvicama i sirom – lagana, ali dovoljno bogata da može da zameni i ceo obrok.

Sastojci:

– 1 kilogram tikvica

– 200-230 g brašna

– 1 kesica praška za pecivo

– 1 kašičica soli

– 4 jajeta

– 150 ml grčkog jogurta

– 70 ml maslinovog ulja

– 1 glavica luka

– 300 g feta sira

– biber po ukusu

– peršun po ukusu

– malo mirođije, sveže nane…

– susam po želji

Priprema

Operite dobro, pa izrendajte tikvice, posolite ih i stavite da odstoje najmanje 10 minuta kako bi pustile višak tečnosti.

Iseckajte sitno mladi luk, peršun i drugo začinsko bilje koje ste odabrali.

Umutite jaja, dodajte im grčki jogurt, maslinovo ulje i biber. Odvojeno pomešajte brašno i prašak za pecivo. Zatim dodajte u smesu s jajima uz mućenje kako biste razbili grudvice.

Procedite izrendane tikvice dobro, pa ih dodajte testu. Ubacite i seckani luk sa začinskim biljem i izmrvljen feta sir i promešajte.

Obložite pek-papirom tepsiju, pa sipajte smesu, poravnajte, po želji pospite susamom i pecite oko 50 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(YouTube/Greek Cuisine)

