Svi traže recept za nju koliko je dobra – ova grčka pita sa tikvicama se pravi za samo 10min, a mekana kao duša.
Zamisli da iz rerne izvučeš pitu koja prosto još uvek miriše na leto. Takva je upravo ova grčka pita – kolokitopita.
Nema tu komplikovanja sa korama, sve se pomeša u jednoj činiji, prebaci u pleh i peče dok se ne zarumeni. Tikvice, feta sir i malo začina su odličan spoj ukusa, a rezultat je testo koje hrskavo šušti spolja, a iznutra ostaje meko i sočno.
Grci, naravno, znaju šta rade kad je pita u pitanju. Njihova kolokitopita dolazi u dve varijante: zimska, slatka, sa bundevom – pravi desert za hladne dane, i letnja, slana, sa tikvicama i sirom – lagana, ali dovoljno bogata da može da zameni i ceo obrok.
Sastojci:
– 1 kilogram tikvica
– 200-230 g brašna
– 1 kesica praška za pecivo
– 1 kašičica soli
– 4 jajeta
– 150 ml grčkog jogurta
– 70 ml maslinovog ulja
– 1 glavica luka
– 300 g feta sira
– biber po ukusu
– peršun po ukusu
– malo mirođije, sveže nane…
– susam po želji
Priprema – kako se pravi ova grčka pita
Operite dobro, pa izrendajte tikvice, posolite ih i stavite da odstoje najmanje 10 minuta kako bi pustile višak tečnosti.
Iseckajte sitno mladi luk, peršun i drugo začinsko bilje koje ste odabrali.
Umutite jaja, dodajte im grčki jogurt, maslinovo ulje i biber. Odvojeno pomešajte brašno i prašak za pecivo. Zatim dodajte u smesu s jajima uz mućenje kako biste razbili grudvice.
Procedite izrendane tikvice dobro, pa ih dodajte testu. Ubacite i seckani luk sa začinskim biljem i izmrvljen feta sir i promešajte.
Obložite pek-papirom tepsiju, pa sipajte smesu, poravnajte, po želji pospite susamom i pecite oko 50 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
