Svi traže recept za nju, toliko je dobra – grčka pita sa tikvicama koja se pravi za samo 10min, mekana kao duša.

Zamisli da iz rerne izvučeš pitu koja prosto još uvek miriše na leto. Takva je upravo ova grčka pita – kolokitopita.

Nema tu komplikovanja sa korama, sve se pomeša u jednoj činiji, prebaci u pleh i peče dok se ne zarumeni. Tikvice, feta sir i malo začina su odličan spoj ukusa, a rezultat je testo koje hrskavo šušti spolja, a iznutra ostaje meko i sočno.

Grci, naravno, znaju šta rade kad je pita u pitanju. Njihova kolokitopita dolazi u dve varijante: zimska, slatka, sa bundevom – pravi desert za hladne dane, i letnja, slana, sa tikvicama i sirom – lagana, ali dovoljno bogata da može da zameni i ceo obrok.

Sastojci:

– 1 kilogram tikvica

– 200-230 g brašna

– 1 kesica praška za pecivo

– 1 kašičica soli

– 4 jajeta

– 150 ml grčkog jogurta

– 70 ml maslinovog ulja

– 1 glavica luka

– 300 g feta sira

– biber po ukusu

– peršun po ukusu

– malo mirođije, sveže nane…

– susam po želji

Priprema

Operite dobro, pa izrendajte tikvice, posolite ih i stavite da odstoje najmanje 10 minuta kako bi pustile višak tečnosti.

Iseckajte sitno mladi luk, peršun i drugo začinsko bilje koje ste odabrali.

Umutite jaja, dodajte im grčki jogurt, maslinovo ulje i biber. Odvojeno pomešajte brašno i prašak za pecivo. Zatim dodajte u smesu s jajima uz mućenje kako biste razbili grudvice.

Procedite izrendane tikvice dobro, pa ih dodajte testu. Ubacite i seckani luk sa začinskim biljem i izmrvljen feta sir i promešajte.

Obložite pek-papirom tepsiju, pa sipajte smesu, poravnajte, po želji pospite susamom i pecite oko 50 minuta u rerni zagrejanoj na 180 stepeni.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(YouTube/Greek Cuisine)

