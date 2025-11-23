Svi traže recept za ovu brzu pitu sa sirom — a neodoljivo podseća na burek

Ova pita sa sirom je brzinski način da dobijete ukus koji podseća na burek, ali bez mukotrpnog razvlačenja kora. Spremna je za manje od sat vremena, a rezultat je hrskava, sočna pita koju ćete jesti dok je topla.

Zašto je ova pita posebno magična

Priprema traje samo oko 10 minuta, a pečenje 30 minuta – što znači da imate ceo slani obrok na stolu brže nego što mislite.

Umesto klasičnih rolata, kore se slažu „u harmoniku“, kao lepeza. To daje hrskaviju strukturu i finu teksturu.

Mešavina jaja, svežeg sira i gazirane mineralne vode – povezuje se u gustu, ali tečnu smesu koja prodire u kore i čini ih sočnim.

Šta vam je potrebno (sastojci)

5 kora za pitu

50 ml

200 g gaude

2 jaja

200 g svežeg sira

400 ml gazirane vode

10 grama otopljenog putera, za premazivanje pleha

Korak-po-korak priprema

Uzmite jednu koru i premažite je kašikom ulja, pospite sa 50 g rendanog sira i preklopite u lepezu. Ponovite postupak sa preostale četiri kore, koje ćete složiti jednu pored druge.

Zagrejte rernu na 220 stepeni.

Napravite fil. Pomešajte jaja, sveži sir i vodu. Dobro promešajte i prelijte preko složenih kora.

Stavite u rernu i pecite 30 minuta dok ne porumene.

Izvadite iz rerne i ostavite da se malo ohladi.

Isecite i poslužite.

Kako služiti

Posluživanje: Fantastično je uz čašu hladnog jogurta ili kiselog vrhnja, što dodatno naglašava kremastost fila. Index

Za doručak, ručak ili večeru: Zato što je tako brzo gotova, ova pita može biti fleksibilna – doručak ili brzi zalogaj u bilo koje doba dana.

Varijacije: Možete eksperimentisati sa vrstama sira – pomešajte gaudu sa feta sirom, mladim sirom ili čak krem sirom, zavisno od toga koliko želite da pita bude sočna ili gušća.

Male tajne uspeha

Nemojte štedeti na ulju kada premažete kore — to pomaže da postanu hrskavije i sprečava da se slepe.

Ako vam se čini da je nadev previše gust, dodajte još malo mineralne vode — ali pazite da ne bude preredak, jer bi kore mogle postati previše mekane.

Obratite pažnju na boju korice – zlatno-smeđa je znak da je pita pečena kako treba, ali ako pećnica previše gori odozgo, možete lagano pokriti folijom pred kraj pečenja.

Zaključak

Ova pita sa sirom je mali kulinarski trijumf: brzo se sprema, daje velike ukuse i podseća na voljeni burek, ali bez komplikovanih koraka. Ako tražite jednostavan, ali vrlo zadovoljavajući recept – ovo je to. Pripremite i iznenadite porodicu ili prijatelje – garantujem da će nestajati dok je vruća.

