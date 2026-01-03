Svi živi traže recept, toliko je dobra – grčka pita bez kora koja se priprema za samo 5 minuta.
Ako tražite jelo koje se sprema brzo, a daje onaj pravi mediteranski šmek, ova pita je pun pogodak.
Zasitna je, mirišljava i toliko izdašna da lako može biti i doručak, i ručak, i lagana večera.
Iako je ukusna, njena priprema je krajnje jednostavna. Ne treba vam ni vreme ni strpljenje za razvijanje kora — sve se meša u jednoj činiji i za nekoliko minuta spremno je za rernu.
Oni koji vole peciva uvek traže dve stvari: da testo bude meko i da ostane sveže što duže. Ova pita ispunjava oba kriterijuma. Zahvaljujući kombinaciji različitih sireva, putera i jaja, struktura ostaje nežna, vazdušasta i sočna, a ukus bogat i pun.
Zanimljivo je da se ovako super rezultat dobija uz svega nešto više od sto grama brašna. Sve ostalo je magija sastojaka koji se savršeno dopunjuju — spanać, feta, mocarela i puter daju joj onu prepoznatljivu grčku notu i aromu zbog koje cela kuća zamiriše.
Ovo je jedan od onih recepata koji se rado ponavljaju, jer nudi maksimalan rezultat uz minimalan trud. Idealna je za početnike, zaposlene, ali i sve koji žele da na sto iznesu nešto ukusno, toplo i uvek sveže.
Sastojci:
– 2 kašike maslinovog ulja
– 290 g spanaća
– 130 g brašna
– 1 kašika praška za pecivo
– 1 kašika soli
– 250 ml mleka
– 2 jajeta
– 60 g margarina
– 120 g mocarele
– 120 g feta sira
– 2 kašike parmezana
– 2 kašike mirođije
– so i biber po ukusu
Priprema:
Uključite rernu da se greje na 190 °C. Zagrejte maslinovo ulje u tiganju, pa ako koristite i mladi luk, propržite ga sitno seckan, a ako ga ne koristite odmah ubacite pripremljen, sitno seckan spanać, uz dodatak soli i bibera po ukusu.
Prebacite potom u cediljku i prosušite i papirnim ubrusima. U velikoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i so, pa dodajte mleko, jaja, otopljen puter i dobro promešajte. Potom u tu smesu dodajte spanać, mirođiju, rendanu mocarelu i mrvljen feta sir.
Dobro promešajte i sipajte u posudu obloženu pek-papirom ili podmazanu maslinovim uljem, pa pospite rendanim parmezanom.
Pecite oko 40-45 minuta u dobro zagejanoj rerni, pa izvadite da se hladi najmanje 15 minuta pre sečenja na kocke.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
(espreso.co.rs)
