Tajna iz bakine kuhinje: Sočna pita sa mesom koja nestaje s tanjira

Ako želite da vratite uspomene na bakine mirise i zlatne kore, ovaj recept za sočnu pitu sa mesom je pravo otkriće. Spoj tankih kora, bogatog nadeva i jednostavne pripreme čini je neodoljivom.
Sastojci koji su vam potrebni:
- tanke kore za baklavu
- 400 g mlevenog mesa
- veća glavica crnog luka, ulje
- jaja
- kisela voda ili mleko
- griz
- prašak za pecivo
- so i biber
Priprema:
Sitno iseckajte luk i propržite ga na ulju, zatim dodajte meso i dinstajte dok ne omekša.
U posebnoj posudi umutite jaja, dodajte kiselu vodu ili mleko, griz, prašak za pecivo i ulje, pa sve dobro sjedinite.
Koristeći tri kore, svaku premazujte smesom od jaja. Na treću koru stavite trećinu mesa.
Savijajte ivice i uvijajte u rolat, pa ređajte u pleh obložen papirom za pečenje.
Pecite dok pita ne dobije zlatnu boju i ne počne da miriše po celom domu.
Saveti za savršenu koricu: Premazivanje kore jajima daje hrskavost i sjaj. Dodavanje malo griza u smesu pomaže da pita ostane sočna iznutra, a savijanje u rolat čuva nadev unutar kore.
Rezultat: Kada izvadite pitu iz rerne, dobićete savršenu zlatnu koru, bogat i sočan nadev, i miris koji mami celu porodicu u kuhinju. Idealan zalogaj donosi trenutni osećaj domaće udobnosti i topline.
Ova sočna pita sa mesom kao iz bakine kuhinje je jednostavna, brza i uvek uspešna. Savršena je za porodične ručkove, goste ili vikend uživanje. Probajte recept i otkrijte tajnu bakine kuhinje u svom domu.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com