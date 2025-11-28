Tajna iz bakine kuhinje: Sočna pita sa mesom koja nestaje s tanjira

sočna pita sa mesom kao iz bakine kuhinje je jednostavna, brza i uvek ispada hrskava.

Ako želite da vratite uspomene na bakine mirise i zlatne kore, ovaj recept za sočnu pitu sa mesom je pravo otkriće. Spoj tankih kora, bogatog nadeva i jednostavne pripreme čini je neodoljivom.

Sastojci koji su vam potrebni:

tanke kore za baklavu

400 g mlevenog mesa

veća glavica crnog luka, ulje

jaja

kisela voda ili mleko

griz

prašak za pecivo

so i biber

Priprema:

Sitno iseckajte luk i propržite ga na ulju, zatim dodajte meso i dinstajte dok ne omekša.

U posebnoj posudi umutite jaja, dodajte kiselu vodu ili mleko, griz, prašak za pecivo i ulje, pa sve dobro sjedinite.

Koristeći tri kore, svaku premazujte smesom od jaja. Na treću koru stavite trećinu mesa.

Savijajte ivice i uvijajte u rolat, pa ređajte u pleh obložen papirom za pečenje.

Pecite dok pita ne dobije zlatnu boju i ne počne da miriše po celom domu.

Saveti za savršenu koricu: Premazivanje kore jajima daje hrskavost i sjaj. Dodavanje malo griza u smesu pomaže da pita ostane sočna iznutra, a savijanje u rolat čuva nadev unutar kore.

Rezultat: Kada izvadite pitu iz rerne, dobićete savršenu zlatnu koru, bogat i sočan nadev, i miris koji mami celu porodicu u kuhinju. Idealan zalogaj donosi trenutni osećaj domaće udobnosti i topline.

Ova sočna pita sa mesom kao iz bakine kuhinje je jednostavna, brza i uvek uspešna. Savršena je za porodične ručkove, goste ili vikend uživanje. Probajte recept i otkrijte tajnu bakine kuhinje u svom domu.

