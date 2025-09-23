Tajna iz pekare: Preliv koji pitu čini savršeno sočnom i zlatno hrskavom

Preliv koji pitu pretvara u pekarsku čaroliju – otkrij trik koji menja sve.

Znaš onu pitu iz pekare koja miriše na detinjstvo, puca pod zubima i ostavlja trag na prstima? E pa, nije do fila – do preliva je. Tajna koju pekari čuvaju kao oko u glavi, sada je tvoja.

Šta je taj čuveni preliv?

Spoj jednostavnih sastojaka koji zajedno rade magiju:

– 1 jaje

– 100 ml jogurta

– 50 ml ulja

– prstohvat soli

Sve se dobro izmeša i nanosi preko pite pre pečenja. Ako želiš dodatnu hrskavost, preliv dodaj i između kora – ali u tankom sloju, da ne natopi previše.

Zašto baš ovaj preliv?

Jogurt daje sočnost, jaje zlatnu boju, a ulje onu hrskavu koricu koju ne možeš da zaboraviš. Soli taman koliko treba da pojača ukus, a da ne preglasa fil.

Mali trik za kraj: Kad pita izađe iz rerne, pokrij je krpom na 10 minuta. Para će je dodatno omekšati, ali korica ostaje zlatna. To je balans koji pekari znaju, a sad znaš i ti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com