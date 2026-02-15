Tajna je u jednom prelivu: Ovako pekari prave pitu da ostane sočna i sutradan

Zaboravite na suve kore - uz ovaj pekarski preliv svaka domaća pita ostane sočna i sutradan. Otkrijte tajnu odmah!

Da li ste se ikada zapitali zašto su pekarske pite uvek lepše od onih koje napravite kod kuće? Otkrivamo trik sa jednim posebnim prelivom koji garantuje da svaka kora upije maksimalnu vlagu i ostane sočna i sutradan.

Pite su čest gost na našim trpezama, a spremamo ih sa sirom, mesom, zeljem, spanaćem i na još mnogo načina. Međutim, da li ste nekada primetili razliku između vaše pite i one koju kupite u pekari?

To je zato što pekari koriste jedan vrlo jednostavan preliv, a mi vam donosimo recept za njega.

Sastojci:

8 kašika brašna

1 kesica suvog kvasca

2 šolje mleka

100 ml ulja

so

šećer

Priprema:

Pomešajte malo šećera i kvasca, pa ih prelijte mlakim mlekom i promešajte. Zatim dodajte so, ulje i brašno.

Ovim prelivom premažite svaku koru i onda filujte na uobičajen način. Ukoliko vam ostane preliva, prelijte ga preko pite i ostavite da odstoji oko sat vremena.

Mali pekarski trikovi za savršen rezultat

Da bi vaša pita bila kao iz najbolje pekare, ključno je strpljenje. Kada pitu premažete i preostali preliv prelijete preko nje, obavezno je ostavite da odmori najmanje sat vremena pre pečenja. Kvasac u prelivu će aktivirati kore i učiniti ih neverovatno vazdušastim, što je prvi preduslov da pita ostane sočna i sutradan.

Takođe, izbegavajte pečenje na previsokim temperaturama. Bolje je da se pita peče sporije na umerenoj vatri. Tako ćete osigurati da unutrašnjost bude savršeno pečena, dok će korica dobiti onu prepoznatljivu zlatnu boju i hrskavost.

I zapamtite, nikada ne secite pitu čim je izvadite iz rerne. Pustite je da „odmori“ pet minuta kako bi se ukusi slegli.

Prilagodite preliv svom ukusu

Osnovni recept možete blago modifikovati u zavisnosti od toga šta pravite. Ako pripremate pitu sa mesom, u preliv dodajte jedno umućeno žumance za bogatiju boju i dodatnu čvrstinu. S druge strane, kod sirnica ili slatkih pita, kašika pavlake ili punomasnog jogurta garantuje da će unutrašnjost biti još kremastija.

Ovaj jednostavan trik sa kvascem i mlekom omogućava korama da upiju vlagu, dok ulje garantuje hrskavost spoljnog sloja.

Sada ste ovladali majstorskim trikom – sledite pravila, pustite pitu da odstoji, i uživajte u pecivu koje ostane sočna i sutradan. Više nikada nećete morati da kupujete doručak, jer će vaša domaća pita od sada biti neprikosnovena!

