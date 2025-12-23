Tajna naših baka za najmekše testo: Dodajte ova 2 sastojka u brašno i biće sveže danima

Dosta vam je peciva koja se stvrdnu sutradan? Uz ovaj stari trik napravite najmekše testo koje ostaje sveže danima.

Zaboravite na tvrda peciva – dodajte ova dva sastojka u brašno i dobićete najmekše testo koje je sutradan još lepše.

Nema ništa tužnije nego kad ujutru jedva čekate domaću kiflicu, a ona tvrda kao kamen. Svi smo barem jednom tako bacili i trud i vreme. Ali, fora nije u kvascu, već u onome što su naše bake uvek imale u kuhinji.

Postoji stari trik da dobijete najmekše testo koje ostaje sveže, vazdušasto i meko čak i treći dan.

U čemu je fora sa gustinom i grizom?

Možda vam zvuči čudno da griz ide u hleb ili pecivo, ali to je proverena caka. Pre nego što uopšte krenete sa mešenjem, u kilogram brašna ubacite:

Punu kašiku gustina (skroba)

Ravnu kašičicu običnog griza

Gustin daje testu onu neverovatnu lakoću, dok griz služi da „popije“ višak vlage i spreči da pecivo postane žilavo. Uz ovaj spoj dobijate najmekše testo koje se bukvalno topi pod prstima.

Gde svi grešimo dok mesimo?

Džaba vam i najbolji sastojci ako testo „ubijete“ prejakim mešenjem. Najveća greška je kada previše mučite testo – tako ono postaje teško i drveno. Budite nežni. Testo mora da ostane elastično, a ne nategnuto kao guma.

Takođe, nemojte bežati od malo masnoće. Komadić maslaca ili kap ulja nisu tu samo zbog ukusa, već da „zaključaju“ mekoću unutra. To je onaj završni dodir koji pravi razliku između obične kifle i one koja je najmekše testo koje ste ikada probali.

Kako da pecivo ostane „kao duša“ i sutradan?

Čim izvadite tepsiju iz rerne, uradite jednu stvar: dok je sve još vrelo, premažite peciva sa malo putera. To mu dođe kao neka zaštita koja ne da vlazi da pobegne.

Kada se skroz ohlade, spakujte ih u krpu ili kutiju koja se dobro zatvara. I jedna važna stvar: nikako u frižider! Hladnoća isušuje pecivo brže nego bilo šta drugo.

Držite ga na sobnoj temperaturi i videćete da je i sutradan kao da je tek ispečeno.

