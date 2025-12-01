Tajna pekara za savršenu pitu: Recept uz koji će u isto vreme biti i hrskava i mekana

Uz samo jedan preliv, vaša pita će u isto vreme biti hrskava i mekana. Zaboravite na suve kore i postignite majstorski nivo uz ovaj recept!

Magija je u prelivu! Pekari otkrili tajnu za najsočniju pitu – recept koji garantuje da će svaka kora biti istovremeno mekana i hrskava.

Pite su čest gost na našim trpezama, a spremamo ih sa sirom, mesom, zeljem, spanaćem i na još mnogo načina. Međutim, da li ste nekada primetili razliku između vaše pite i one koju kupite u pekari?

To je zato što pekari koriste jedan vrlo jednostavan preliv, a mi vam donosimo recept za njega.

Sastojci:

8 kašika brašna

1 kesica suvog kvasca

2 šolje mleka

100 ml ulja

so

šećer

Priprema:

Pomešajte malo šećera i kvasca, pa ih prelijte mlakim mlekom i promešajte.

Zatim dodajte so, ulje i brašno.

Ovim prelivom premažite svaku koru i onda filujte na uobičajen način.

Ukoliko vam ostane preliva, prelijte ga preko pite i ostavite da odstoji oko sat vremena.

Šta pekari rade da pita ne bude suva?

Da bi vaša pita bila jednako savršena kao ona iz omiljene pekare, morate slediti nekoliko ključnih pravila koja prelaze puki recept. Ključ je u strpljenju.

Kada ste premazali pitu i preostali preliv prelili preko nje, obavezno je ostavite da odstoji najmanje sat vremena pre pečenja. Kvasac u prelivu će aktivirati kore i učiniti ih neverovatno mekim.

Što se tiče pečenja, izbegavajte preveliku temperaturu; pecite je sporije, na umerenoj temperaturi, kako bi se i unutrašnjost dobro ispekla, a korica ravnomerno postala hrskava i zlatna.

Nikada ne secite pitu odmah nakon vađenja iz rerne – ostavite je da se „smiri“ pet minuta.

Kada dodati jaje, a kada pavlaku?

Osnovni recept preliva daje savršenu teksturu, ali ga možete prilagoditi filu i nameni pite:

Pita sa mesom: Dodajte jedno umućeno žumance u preliv. Ovo je idealno za pite sa mesom ili pečurkama jer im daje bogatiju, zlatniju boju i dodatnu čvrstinu.

Dodajte jedno umućeno žumance u preliv. Ovo je idealno za pite sa mesom ili pečurkama jer im daje bogatiju, zlatniju boju i dodatnu čvrstinu. Slatka pita ili sirnica: Dodajte kašiku-dve pavlake ili punomasnog jogurta. Povećavate vlagu i masnoću, što garantuje da će unutrašnjost biti kremasta i izuzetno mekana.

Ovaj jednostavan recept za preliv krije se iza tajne profesionalnih pekara. Dodatak kvasca i mleka omogućava korama da upiju vlagu i postanu nežne, dok ulje garantuje hrskavost spoljnog sloja.

Sada ste ovladali majstorskim trikom – sledite pravila, pustite pitu da odstoji, i više nikada nećete morati da kupujete savršenu pitu. Sami je možete stvoriti!

