Tajna pite naših baka: Mekša i sočnija čak i od gibanice

Ako želite da impresionirate porodicu neodoljivom poslasticom, ova pita je prava stvar. Mekša je i sočnija od gibanice, a njena priprema krije male tajne naših baka koje menjaju sve.
U nastavku ćete dobiti praktičan recept korak po korak, bez komplikacija, i trikove za savršeno testo i fil.
Sastojci za testo:
- 300 ml mlakog mleka
- 8 gr suvog kvasca
- 1 kašičica šećera
- 500 gr brašna
- 60 gr otopljenog putera
- 1 kašičica soli
Sastojci za fil:
- 200 gr sitnog sira
- 2 jaja
Priprema:
- Aktivirajte kvasac: U mlako mleko dodajte šećer i kvasac, ostavite da se zapeni 5–10 minuta.
- Zamesite testo: Dodajte brašno, so i puter. Mesite dok ne postane glatko i elastično. Pokrijte i ostavite da naraste oko 1 sat.
- Priprema fila: Pomešajte sir i jaja, dodajte malo soli po ukusu.
- Formiranje pite: Razvucite testo, filujte ga i pažljivo urolajte ili složite po želji.
- Pečenje: Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju.
Tajna naših baka:
- Otopljeni puter u testu daje mekanu, sočnu strukturu.
- Dovoljno naraslo testo čini da pita bude vazdušasta i lagana.
- Svež sir i jaja čine fil kremastim i bogatim ukusom.
Ova domaća pita mekša i sočnija od gibanice je savršena za doručak, užinu ili nedeljni ručak. Probajte je i videćete kako čak i oni koji obično biraju gibanicu neće moći da odole. Primenite ove savete i stvorite novu porodičnu tradiciju.
