Tajna pite naših baka: Mekša i sočnija čak i od gibanice

Pita ukusnija čak i od gibanice, po specijalnom receptu naših baka

Ako želite da impresionirate porodicu neodoljivom poslasticom, ova pita je prava stvar. Mekša je i sočnija od gibanice, a njena priprema krije male tajne naših baka koje menjaju sve.

U nastavku ćete dobiti praktičan recept korak po korak, bez komplikacija, i trikove za savršeno testo i fil.

Sastojci za testo:

300 ml mlakog mleka

8 gr suvog kvasca

1 kašičica šećera

500 gr brašna

60 gr otopljenog putera

1 kašičica soli

Sastojci za fil:

200 gr sitnog sira

2 jaja

Priprema:

Aktivirajte kvasac : U mlako mleko dodajte šećer i kvasac, ostavite da se zapeni 5–10 minuta.

: U mlako mleko dodajte šećer i kvasac, ostavite da se zapeni 5–10 minuta. Zamesite testo : Dodajte brašno, so i puter. Mesite dok ne postane glatko i elastično. Pokrijte i ostavite da naraste oko 1 sat.

: Dodajte brašno, so i puter. Mesite dok ne postane glatko i elastično. Pokrijte i ostavite da naraste oko 1 sat. Priprema fila : Pomešajte sir i jaja, dodajte malo soli po ukusu.

: Pomešajte sir i jaja, dodajte malo soli po ukusu. Formiranje pite : Razvucite testo, filujte ga i pažljivo urolajte ili složite po želji.

: Razvucite testo, filujte ga i pažljivo urolajte ili složite po želji. Pečenje: Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju.

Tajna naših baka:

Otopljeni puter u testu daje mekanu, sočnu strukturu.

Dovoljno naraslo testo čini da pita bude vazdušasta i lagana.

Svež sir i jaja čine fil kremastim i bogatim ukusom.

Ova domaća pita mekša i sočnija od gibanice je savršena za doručak, užinu ili nedeljni ručak. Probajte je i videćete kako čak i oni koji obično biraju gibanicu neće moći da odole. Primenite ove savete i stvorite novu porodičnu tradiciju.

