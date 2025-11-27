Tajna pite naših baka: Mekša i sočnija čak i od gibanice

 –  

Pita ukusnija čak i od gibanice, po specijalnom receptu naših baka

Ako želite da impresionirate porodicu neodoljivom poslasticom, ova pita je prava stvar. Mekša je i sočnija od gibanice, a njena priprema krije male tajne naših baka koje menjaju sve.

U nastavku ćete dobiti praktičan recept korak po korak, bez komplikacija, i trikove za savršeno testo i fil.

Sastojci za testo:

  • 300 ml mlakog mleka
  • 8 gr suvog kvasca
  • 1 kašičica šećera
  • 500 gr brašna
  • 60 gr otopljenog putera
  • 1 kašičica soli

Sastojci za fil:

  • 200 gr sitnog sira
  • 2 jaja

Priprema:

  • Aktivirajte kvasac: U mlako mleko dodajte šećer i kvasac, ostavite da se zapeni 5–10 minuta.
  • Zamesite testo: Dodajte brašno, so i puter. Mesite dok ne postane glatko i elastično. Pokrijte i ostavite da naraste oko 1 sat.
  • Priprema fila: Pomešajte sir i jaja, dodajte malo soli po ukusu.
  • Formiranje pite: Razvucite testo, filujte ga i pažljivo urolajte ili složite po želji.
  • Pečenje: Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju.

Tajna naših baka:

  • Otopljeni puter u testu daje mekanu, sočnu strukturu.
  • Dovoljno naraslo testo čini da pita bude vazdušasta i lagana.
  • Svež sir i jaja čine fil kremastim i bogatim ukusom.

Ova domaća pita mekša i sočnija od gibanice je savršena za doručak, užinu ili nedeljni ručak. Probajte je i videćete kako čak i oni koji obično biraju gibanicu neće moći da odole. Primenite ove savete i stvorite novu porodičnu tradiciju.

