Testo koje narasta za 15 minuta je pravo čudo: Meko kao pamuk, od njega možete da pravite baš sve

Zaboravite čekanje satima! Ovo testo koje narasta dok trepnete je meko kao duša. Otkrijte tajne sastojke i spremite carsku večeru odmah.

Ovo je jedini recept koji vam treba kada gosti zvone na vrata, a frižider je poluprazan. Tajna je u kesi i toploj vodi koja diže testo koje narasta za 15 minuta, dok vi postavljate sto.

Koliko puta ste gledali u sat i nervirali se jer kvasac „spava“, a stomaci krče? Život je prekratak za čekanje kraj radijatora. Ovo testo rešava svaku muku zaposlene žene ili muškarca koji želi toplu večeru bez stresa.

Testo koje narasta za 15 minuta je čista magija

Stari pekari su nas godinama lagali da dobra testa traže mir, tišinu i sate mirovanja. Prava istina je da im treba pametan toplotni šok koji aktivira kvasac momentalno.

Ovaj metod u narodu zovu „ludo testo“ jer radi apsolutno svaki put, bez greške. Zaboravite na tvrde korice i gnjecavu sredinu, ovde toga nema.

Sastojci za uspeh (nema laži, nema prevare)

Kvasac i šećer: Kocka svežeg kvasca, kašičica šećera i malo tople vode su start.

Tajni sastojak: Jogurt. On je ključ koji čini da testo koje narasta ostane meko danima.

Brza procedura: Zamesite brašno, jaja, ulje i mleko, pa nauljite običnu čistu kesu.

Trik veka: Ubacite testo u kesu, zavežite i potopite u šerpu sa toplom vodom. Za 15 minuta kesa puca koliko je naraslo!

Šta sve može ovo testo?

Od ove smese pravite bukvalno sve što vam padne na pamet, bez ograničenja. Pica? Može, i biće hrskava. Kiflice sa džemom ili sirom? Nikad bolje i mekše.

Mekike od ovog testa upijaju nula ulja, što je prava retkost i spas za žuč. Ovo je testo koje narasta da bi vama uštedelo vreme, a ne da vam ga troši. Isplativost je brutalna – za smešan novac imate gozbu za celu porodicu.

Caka koju pekari kriju

Najbolja stvar kod ovog recepta je što ne morate sve da potrošite odmah. Ovo testo može da stoji u frižideru u nauljenoj kesi do sedam dana.

Što duže stoji na hladnom, to postaje lepše za rad. Napravite duplu meru u nedelju i imate spremnu podlogu za doručak ili večeru cele radne nedelje.

Ovo testo koje narasta za 15 minuta nije samo brašno i voda, to je vaša sloboda i kec u rukavu u kuhinji. Ne čekajte ni minut, zamesite ga odmah i gledajte kako nestaje sa stola brže nego što je nastalo!

Da li smete da probate ovo pred svekrvom i dokažete da ste bolji majstor od nje?

