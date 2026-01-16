Testo koje ne stari: Zaboravite puter i ulje, tajna je u starinskom sastojku zbog kojeg su kiflice i treći dan kao tek izvađene iz rerne

Testo koje ne stari je čudo iz bakine kuhinje. Otkrijte zaboravljeni sastojak zbog kog su kiflice meke i trećeg dana.

Testo koje ne stari nije kulinarski mi kao što mnogi misle, već realnost koju su naše bake živele svakodnevno, a koju smo mi u trci za modernim namirnicama nepravedno zapostavili.

Dok svi trčimo u apoteke po suplemente ili u skupe pekare po aditivima napumpana peciva, rešenje nam stoji zaboravljeno u dnu frižidera ili špajza. Iskustva čuvenih domaćica sa Balkana potvrđuju da tajna dugotrajne svežine ne leži u skupom puteru, pa čak ni u ulju.

Tajna je u masti: Zašto baš ovaj sastojak?

Ali, prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje jer se smatra „prevaziđenim“. Reč je o čistoj, domaćoj svinjskoj masti. Iako je godinama bila nepravedno demonizovana, mast se vraća na velika vrata, a u testu ona radi ono što nijedan margarin ne može.

Zašto testo koje ne stari zahteva baš mast? Odgovor je jednostavan: mast ima sposobnost da obloži molekule glutena na specifičan način, stvarajući finu barijeru koja zadržava vlagu unutar peciva. Dok voda iz putera ispari, a ulje često oteža testo, mast ga čini prhkim, a ujedno neverovatno mekim danima.

Recept za testo koje ne stari

Ovaj recept je jednostavan, jeftin i garantuje uspeh čak i potpunim početnicima. Vaše kiflice će biti vazdušaste kao duša.

Potrebni sastojci:

1 kg mekog brašna (tip 400)

500 ml mlakog mleka

1 kvasac (svež) ili 2 kesice suvog

1 kašika šećera

2 kašike soli

200 g svinjske masti (sobne temperature)

2 jajeta (jedno za testo, jedno za premazivanje)

Priprema korak po korak:

Aktivirajte kvasac u mlakom mleku sa šećerom i malo brašna. Ostavite da nadođe desetak minuta.

U dublju posudu sipajte polovinu brašna, dodajte so, jaje i nadošli kvasac.

Ključni trenutak: Dodajte mast. Rukama je utrljajte u brašno dok se ne sjedini. Ovo je tajna za testo koje ne stari.

Postepeno dodajte ostatak brašna i mesite dok ne dobijete glatko testo koje se ne lepi za ruke.

Ostavite testo da odmori 45 minuta na toplom mestu.

Razvucite, formirajte kiflice, punite po želji (sir, džem ili prazne) i ređajte u pleh.

Pecite na 200 stepeni dok ne porumene (oko 20 minuta)S

Ove kiflice nisu samo obrok – to je trenutak povratka u detinjstvo. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo testo koje ne stari pravo čudo! Šta Vi mislite, da li je vreme da vratimo mast u upotrebu?

