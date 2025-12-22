Testo koje se nikad ne lepi za ruke i uvek uspeva iz prve – više nikad nećete koristiti brašno za posipanje

Testo koje se nikad ne lepi za ruke – trik sa uljem garantuje da uvek uspeva iz prve, bez brašna i nerviranja.

Pusti priče – testo koje se nikad ne lepi za ruke postoji i radi provereno. Tajna je u jednom malom triku: dodaje se malo ulja direktno u brašno pre nego što kreneš da mesiš. To ulje obavije svaku mrvicu i testo postaje glatko, mekano, a ruke ostaju čiste. Veri mi, kad jednom probaš, zaboravićeš na ono posipanje brašnom po stolu i po sebi.

Kako se pravi ovo magično testo

Evo korak po korak, da ide ko podmazano:

U vanglu stavi 500 g brašna. Dodaj kašiku ulja i malo soli. Ubaci kvasac (svejedno da li suvi ili sveži) i kašičicu šećera. Sipaj mlaku vodu postepeno, dok ne dobiješ glatku masu. Mešaj par minuta – videćeš da se testo ne lepi za ruke ni malo.

Kad naraste, razvija se kao san. Pite, kiflice, hleb – sve uspeva iz prve, bez nerviranja i bez dodatnog brašna po stolu.

Zašto ovo testo uvek uspeva

Nema mnogo filozofije. Ulje u brašnu je trik koji rešava sve. Testo je elastično, lako se oblikuje, a kad se ispeče – mekano, mirisno, topi se u ustima. Nećete verovati koliko je jednostavno, a radi svaki put. Provereno, čak i kad si u žurbi ili kad ti se ne da da se bakćeš oko kuhinje.

Gde sve možeš da ga koristiš

Za pite i testa – razvija se bez cepanja.

– razvija se bez cepanja. Za kiflice – oblikuješ ih bez muke.

– oblikuješ ih bez muke. Za hleb – korica hrskava, unutra mekano.

Jednom kad probaš ovo testo koje se nikad ne lepi, nećeš se vraćati na staru foru sa posipanjem brašnom. Ovo je trik koji menja igru.

Mali trik za još bolji ukus

Ako hoćeš da testo bude još mekše, ubaci kašiku jogurta ili kiselo mleko u smesu. To mu da posebnu mekoću i miris, kao iz pekare. A kad ga izvadiš iz rerne, pokrij krpom na pet minuta – para će ga dodatno omekšati. Nema lepšeg osećaja nego kad cela kuća zamiriše na sveže pečeno testo, a ti znaš da si ga napravila bez muke i bez brašna po podu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com