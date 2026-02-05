Tip 400 ili tip 500? Da jednom zauvek razrešimo dilemu koje brašno ide za kiflice, a koje za hleb

Zašto vam testo nekad ne uspe? Otkrivamo koje brašno je idealno za kiflice, a koje za hleb – rešite dilemu jednom zauvek.

Dosta je bilo nagađanja! Saznajte zašto za kiflice uvek ide tip 400, a za hleb tip 500 i u čemu je prava razlika.

Pravljenje domaćih kolača, kiflica i hleba na prvi pogled deluje jednostavno – nekoliko osnovnih sastojaka, malo strpljenja i miris iz rerne koji odmah vraća osećaj doma. Ipak, svako ko je makar jednom umesio testo zna da se razlika između savršenog biskvita i kolača koji se mrvi, ili između vazdušastih kiflica i previše gustog hleba, često krije u jednoj sitnici koju mnogi uzimaju zdravo za gotovo.

Da jednom zauvek razrešimo dilemu – tip 400 ili tip 500, i koje brašno zapravo treba da koristite kada želite mekano testo, a kada hrskavu koricu.

Jer brašno nije samo „belo prahasto nešto“ što ide u svaku smesu. Ono je osnova strukture, teksture i ukusa, i upravo izbor pravog tipa može potpuno promeniti rezultat.

Zašto je izbor brašna važniji nego što mislimo

Početnici u kuhinji često misle da je brašno univerzalno, ali iskusne domaćice znaju da se iza broja na pakovanju krije čitav svet razlika. Tip, granulacija i mekoća brašna direktno utiču na to kako će testo narasti, koliko će biti elastično, da li će se mrviti ili držati formu, i da li će pecivo biti nežno ili čvrsto.

Dobro odabrano pšenično brašno može napraviti razliku između biskvita koji se topi u ustima i kolača koji se raspada na dodir, ili između mekanog hleba i testa koje ostane zbijeno i teško.

Tip 400 – oštro ili meko, i za šta se koristi

Pšenično brašno se kod nas najčešće deli po tipu i granulaciji, a dva najpoznatija su tip 400 i tip 500.

Brašno tip 400 može biti oštro ili meko, i tu nastaje prva važna razlika.

Oštro brašno tip 400 ima krupniju granulaciju i blago žućkastu boju. Upravo zbog te strukture idealno je za:

kolače

biskvite

poslastice sa praškom za pecivo

Ono daje čvršću osnovu i sprečava da testo postane previše lepljivo ili mekano, pa je savršeno kada želite stabilan kolač koji se lepo seče.

S druge strane, meko brašno tip 400 je sitnije, belje i nežnije, pa je odličan izbor za:

testa sa kvascem

krofne

mekike

pancerote

kiflice

Kod ovih recepata cilj je da testo bude vazdušasto, mekano i lagano, a upravo meko brašno tip 400 pomaže da pecivo dobije onu prepoznatljivu nežnost.

Tip 500 – najbolji izbor za hleb, picu i testeninu

Ako želite testo koje ima jaču strukturu i proizvode sa punijim ukusom i čvršćom koricom, onda je pravi izbor brašno tip 500.

Ovaj tip brašna savršen je za fermentisana testa, uključujući:

domaći hleb

pizze

štrudle

domaću testeninu

Tip 500 daje grublju teksturu i stabilniju strukturu, što je posebno važno kod dugog procesa fermentacije ili kod debljih hlebova koji treba da zadrže oblik tokom pečenja.

Uz korišćenje tipa 500, testo često bolje naraste i dobije onu karakterističnu hrskavu koricu, dok unutrašnjost ostaje kompaktna, ali ne teška.

Najbolji trik – kombinovanje brašna

Mnoge domaćice kombinuju tip 500 i meko brašno tip 400 kako bi dobile idealnu ravnotežu između čvrstoće i mekoće.

Na primer:

za picu koja ima hrskavu ivicu, ali mekano srednje testo

za hleb koji nije zbijen, ali ima dobru koricu

za kiflice koje su vazdušaste, ali ne pucaju

Upravo ta kombinacija često daje najbolje rezultate.

Mekane kiflice ili hrskav hleb – sve počinje od brašna

Na kraju, razlika je jednostavna, ali ključna:

Tip 400 (meko) – za kiflice, krofne i vazdušasta testa

Tip 400 (oštro) – za biskvite i kolače

Tip 500 – za hleb, pizzu i testeninu

Kada sledeći put budete stajali ispred rafova i pitali se koji tip da uzmete, setite se da taj mali broj na pakovanju često odlučuje da li će vaše testo biti savršeno ili prosečno.

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com