Tip 400 ili tip 500? Da jednom zauvek razrešimo dilemu koje brašno ide za kiflice, a koje za hleb

Pravljenje domaćih kolača, kiflica i hleba na prvi pogled deluje jednostavno – nekoliko osnovnih sastojaka, malo strpljenja i miris iz rerne koji odmah vraća osećaj doma. Ipak, svako ko je makar jednom umesio testo zna da se razlika između savršenog biskvita i kolača koji se mrvi, ili između vazdušastih kiflica i previše gustog hleba, često krije u jednoj sitnici koju mnogi uzimaju zdravo za gotovo.
Da jednom zauvek razrešimo dilemu – tip 400 ili tip 500, i koje brašno zapravo treba da koristite kada želite mekano testo, a kada hrskavu koricu.
Jer brašno nije samo „belo prahasto nešto“ što ide u svaku smesu. Ono je osnova strukture, teksture i ukusa, i upravo izbor pravog tipa može potpuno promeniti rezultat.
Zašto je izbor brašna važniji nego što mislimo
Početnici u kuhinji često misle da je brašno univerzalno, ali iskusne domaćice znaju da se iza broja na pakovanju krije čitav svet razlika. Tip, granulacija i mekoća brašna direktno utiču na to kako će testo narasti, koliko će biti elastično, da li će se mrviti ili držati formu, i da li će pecivo biti nežno ili čvrsto.
Dobro odabrano pšenično brašno može napraviti razliku između biskvita koji se topi u ustima i kolača koji se raspada na dodir, ili između mekanog hleba i testa koje ostane zbijeno i teško.
Tip 400 – oštro ili meko, i za šta se koristi
Pšenično brašno se kod nas najčešće deli po tipu i granulaciji, a dva najpoznatija su tip 400 i tip 500.
Brašno tip 400 može biti oštro ili meko, i tu nastaje prva važna razlika.
Oštro brašno tip 400 ima krupniju granulaciju i blago žućkastu boju. Upravo zbog te strukture idealno je za:
- kolače
- biskvite
- poslastice sa praškom za pecivo
Ono daje čvršću osnovu i sprečava da testo postane previše lepljivo ili mekano, pa je savršeno kada želite stabilan kolač koji se lepo seče.
S druge strane, meko brašno tip 400 je sitnije, belje i nežnije, pa je odličan izbor za:
- testa sa kvascem
- krofne
- mekike
- pancerote
- kiflice
Kod ovih recepata cilj je da testo bude vazdušasto, mekano i lagano, a upravo meko brašno tip 400 pomaže da pecivo dobije onu prepoznatljivu nežnost.
Tip 500 – najbolji izbor za hleb, picu i testeninu
Ako želite testo koje ima jaču strukturu i proizvode sa punijim ukusom i čvršćom koricom, onda je pravi izbor brašno tip 500.
Ovaj tip brašna savršen je za fermentisana testa, uključujući:
- domaći hleb
- pizze
- štrudle
- domaću testeninu
Tip 500 daje grublju teksturu i stabilniju strukturu, što je posebno važno kod dugog procesa fermentacije ili kod debljih hlebova koji treba da zadrže oblik tokom pečenja.
Uz korišćenje tipa 500, testo često bolje naraste i dobije onu karakterističnu hrskavu koricu, dok unutrašnjost ostaje kompaktna, ali ne teška.
Najbolji trik – kombinovanje brašna
Mnoge domaćice kombinuju tip 500 i meko brašno tip 400 kako bi dobile idealnu ravnotežu između čvrstoće i mekoće.
Na primer:
- za picu koja ima hrskavu ivicu, ali mekano srednje testo
- za hleb koji nije zbijen, ali ima dobru koricu
- za kiflice koje su vazdušaste, ali ne pucaju
Upravo ta kombinacija često daje najbolje rezultate.
Mekane kiflice ili hrskav hleb – sve počinje od brašna
Na kraju, razlika je jednostavna, ali ključna:
- Tip 400 (meko) – za kiflice, krofne i vazdušasta testa
- Tip 400 (oštro) – za biskvite i kolače
- Tip 500 – za hleb, pizzu i testeninu
Kada sledeći put budete stajali ispred rafova i pitali se koji tip da uzmete, setite se da taj mali broj na pakovanju često odlučuje da li će vaše testo biti savršeno ili prosečno.
