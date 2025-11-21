Topla tajna iz bakine kuhinje — Recept za starinsku pogaču koja vraća osmeh u hladna jutra

Otkrijte recept za starinsku pogaču — mekana, mirisna i gotova brzo, idealna za hladna jutra i tople porodične trenutke.

Kad se probudite u zimskom jutru i treba vam nešto stvarno toplo i utješno, nema ničega bolje od prave starinske pogače. Ovaj recept je jednostavan, nostalgičan i gotov dovoljno brzo — a miris koji ispuni kuhinju vraća vas u bakinu kuhinju.

Šta vam je potrebno za starinsku pogaču:

500 g brašna

1 kašičica soli

1 kašičica praška za pecivo

200 ml jogurta

100–150 ml mlake vode (po potrebi)

2–3 kašike ulja (za premaz)

Priprema:

Miksate suve sastojke, dodate jogurt i vodu postepeno dok ne dobijete mekano, glatko testo.

Kada oblikujete pogaču, premažite je uljem i — opcionalno — lagano zarežite površinu.

Peče se na 200 °C oko 25–30 minuta, dok ne porumeni u zlatno-smeđu boju.

Zašto je ova pogača „tajna iz bakine kuhinje“

Bez kvasca — nema čekanja da naraste, što je često karakteristično za stare recepte.

Jednostavna priprema — sastojci su osnovni, pristupačni, a recept ne zahteva komplikovane tehnike.

Vreme pečenja je umereno, a rezultat je mekana, mirisna pogača idealna za doručak, užinu ili kao dodatak večeri.

Kada je pravo vreme za starinsku pogaču

Za doručak: Prelomite je toplu rukama, i jedite sa jogurtom, sirom ili maslinovim uljem.

Za užinu: Pogača je dovoljno neutralna da odgovara uz suhomesnate proizvode ili maslac i džem, ali je i sama po sebi sasvim zadovoljavajuća.

Za večeru: Možete je jesti uz paradajz, krastavac, možda malo ajvara i sira.

Saveti iz kuhinje (bas kao od bake)

Nemojte preterivati sa vodom: testo treba da bude mekano, ali ne lepljivo.

Zarežite pogaču pre pečenja da bi se lepa korica formirala i da ne pukne nepravilno.

Kada izvadite iz rerne, premažite je još jednom s malo ulja ili mlake vode i zamotajte u krpu da ostane mekana.

Mali ritual topline

Starinska pogača nije samo hleb – to je mali ritual topline. Sa minimalno sastojaka i jednostavnom pripremom, dobija se mekano, mirisno i zadovoljavajuće jelo koje greje dušu. Ako želite da unesete dašak tradicije u vašu kuhinju, ovaj recept je pravi izbor.

Isprobajte ovu starinsku pogaču i osetite nostalgiju u svakom zalogaju — recept je jednostavan, a efekat topao i stvaran.

