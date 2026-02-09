Trik koji štedi vreme, ali i živce: Priganice iz kese za zamrzivač idealan su izbor za svaki doručak (VIDEO)

Priganice, staro, dobro jelo dobilo je nov način pripreme, koji je itekako zanimljiv i veoma pogodan za domaćice.

Sigurno ste svi obožavali priganice kada ste bili deca, a ovaj trik će vam doneti neverovatnu uštedu vremena.

Ovo staro jelo, dobilo je nov način pripreme, koji je itekako zanimljiv i veoma pogodan za domaćice. Uz pomoć plastične kese, veoma brzo ćete ih spremiti

Ideja za pripremu starog dobrog jela na nov način uz pomoć plastične kese. Evo kako da napravite priganice.

Sastojci:

200 ml tople vode

100 ml toplog mleka

jedna kašika šećera

jedna kašičica suvog kvasca

jedna kašičica soli

350 g pšeničnog brašna

Priprema priganica:

U plastičnu kesu sa zatvaračem ulijte toplo mleko i vodu, a zatim dodajte šećer, kvasac i so. Promućkajte kesu i zatim dodajte brašno. Sve dobro izmešajte. Pokrijte kesu kuhinjskom krpom i ostavite da odstoji jedan sat.

Potom napravite rupu na dnu kesice i u vruće ulje istisnite kuglicu testa. Ponavljajte sve dok ne potrošite testo. Pecite na srednjoj vatri dok ne dobije lepu zlatnu boju.

