Trik pekara za savršene krofne: Ovo se stavlja u testo da budu mekane, šupljikave i ne previše masne

Pekari otkrivaju trik koji menja sve – dodajte samo jedan sastojak u testo i krofne će biti savršeno mekane i šupljikave!

Postoji milion recepata za krofne, pa tako možete da pravite punjene džemom, čokoladom, prelivene glazurom… Ipak pre nego što krenete sa dekoracijom bitno je da dobro umesite testo za krofne kako bi one ispale vazdušaste.

Pre nego što krenete sa mešenjem testa sve sastojke izvadite iz frižidera i držite na sobnoj temperaturi nekih pola sata. Prvo se priprema kvasac koji je obavezan, a bilo bi dobro da dodate i pola kesice praška za pecivo, jer će on sprečiti nastajanje rupica u krofnama. Uvek testo umesite dan ranije i ostavite da polako narasta preko noći, jer će se tako ukus bolje razviti. Vodite računa da ga ne premesite, krofne neće biti mekane i vazdušaste. Umesto putera u testo dodajte maslac, a savet pekara i poslastičara je da ga ne istopite, već ga dodate omekšalog na sobnoj temperaturi, u kockicama. Maslac testu daje sjaj i ukus, i trebalo bi ga dodati na samom kraju mešenja. Tako će brašno imati vremena da upije mleko i razvije ukus, piše Stvar ukusa.

I još jedna bitna stvar kod pripreme krofni jeste ta da u testo dodate i rakiju. Ona služi da upije višak masnoće, a umesto nje možete da dodate votku ili rum.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com