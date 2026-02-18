Trik za ekstra hrskavu pitu: Pre pečenja je obavezno premažite ovim sastojkom

Pitate se kako nekim domaćicama pita uvek ispadne tako hrskava? Nije stvar u rerni, već u premazu koji daje onu savršenu zlatnu koricu.

Ovaj jednostavan premaz garantuje da će svaka pita biti zlatna i pucati pod prstima od hrskavosti.

Pita je jedno od najomiljenijih jela na Balkanu, bilo da je pravite za doručak, ručak ili kao predjelo. Dok su kore i fil glavni akteri, tajna savršene pite često leži u prelivu. A jedan jednostavan trik koji garantuje hrskavu koricu pite je – majonez.

Zašto baš majonez?

Tanki sloj majoneza nanet na pitu pre pečenja stvara savršeno zapečenu i hrskavu koru, a unutrašnjost pite ostaje mekana i sočna.

Majonez sadrži masnoću i vodu, što pitu čini vazdušastijom i daje joj lep, sjajan izgled. Ovo je trik koji koriste čak i iskusne domaćice kada žele da obična pita izgleda sjajnije.

Kako je pravilno premazati

Nakon što složite kore i fil u tepsiji, jednostavno nanesite tanki sloj majoneza na vrh. Za blaži efekat, možete ga razblažiti sa kašikom mleka ili pavlake.

Posipanje:

Po želji, pospite susam, kim ili rendani sir preko majoneza za dodatnu aromu i hrskavost.

Stavite pitu u prethodno zagrejanu rernu i pecite kao i obično. Rezultat je pita koja mami poglede, sa zlatnom, hrskavom korom i bogatim, sočnim filom.

Univerzalni trik za sve vrste pita

Ovaj trik funkcioniše jednako dobro sa pitama sa sirom, mesom ili povrćem. Ne samo da doprinosi lepom vizuelnom efektu, već i poboljšava teksturu i ukus.

(Krstarica/StvarUkusa)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com