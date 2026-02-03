Svi ih mesite pogrešno: Samo jedan trik kod premazivanja čini da kupus kifle budu vazdušaste i sutradan (recept)

Starinske kupus kifle su najmekše domaće pecivo. Saznajte kako da napravite testo koje ostaje sveže danima. Pogledajte recept odmah!

Mnogi veruju da je nemoguće napraviti domaće kiselo testo koje će ostati mekano nakon hlađenja. Ako ne savladate pravilnu tehniku slaganja, vaše starinske kupus kifle će postati tvrde već nakon nekoliko sati. Rizikujete da propustite ukus koji je generacijama bio simbol savršenog doručka jer koristite moderne, prebrze metode pripreme.

Ono što se često previđa je da hladni sastojci mogu potpuno „ubiti“ aktivnost kvasca. Starinske kupus kifle zahtevaju strpljenje i namirnice sobne temperature kako bi se postigao željeni efekat. Praksa pokazuje da samo jedan pogrešan korak u premazivanju može dovesti do toga da vaše slano pecivo ne dobije one prepoznatljive, vazdušaste slojeve.

Kako da dobijete savršenu mekoću koja traje danima

Iskusne domaćice dobro znaju da je prava mera masnoće prilikom premazivanja razvučenih kora ključna za to da testo ne ostane suvo. Ovaj starinski recept za pecivo se oslanja na tanak sloj margarina ili maslaca koji stvara barijeru između slojeva testa. Rezultat je unutrašnjost koja se razlistava pod prstima, dok kora ostaje tanka i hrskava.

Sastojci za savršen rezultat:

800g mekog brašna (tip 400)

1 kocka svežeg kvasca

400ml mlakog mleka

200ml ulja

1 kašika šećera i 2 kašičice soli

250g omekšalog margarina ili maslaca (za mazanje)

1 jaje za premazivanje i susam po želji

Trik za maksimalnu svežinu

Da bi vaše vazdušaste kifle bile uspešne, testo podelite na 8 delova i svaki razvijte u krug. Svaki krug, osim poslednjeg, premažite masnoćom i slažite jedan na drugi. Praksa pokazuje da je ključno ostaviti ovako naslagano testo da miruje barem 20 minuta pre finalnog razvlačenja u veliku koru.

Mnogi greše i odmah stavljaju pleh u rernu, ali pravi trik koji ove kifle čini posebnim je u tome da one moraju da odstoje na toplom tačno 20 minuta pre pečenja. Upravo ovaj zaboravljeni korak osigurava da testo ostane mekano kao duša čak i kada se potpuno ohladi, pa će vaše kifle biti vazdušaste i sveže čak i sutradan.

Rešavamo vaše dileme oko kupus kifli

1. Zašto su ove kifle bolje sutradan?

– Zahvaljujući velikom broju slojeva i masnoći, unutrašnjost ostaje zaštićena od vazduha. Čuvanjem u zatvorenoj posudi ili kesi, one zadržavaju vlagu bez gubitka teksture.

2. Mogu li koristiti suvi kvasac umesto svežeg?

– Možete, ali za autentičan starinski ukus i bolju strukturu uvek se preporučuje sveža kocka kvasca. Ukoliko koristite suvi, upotrebite dve kesice od po 7 grama.

3. Koji je najbolji način za podgrevanje?

– Iako su odlične i hladne, ako želite efekat tek izvađenog pleha iz rerne, zagrejte ih u poklopljenoj posudi na laganoj vatri u mikrotalasnoj ili rerni na 100 stepeni.

Da li u vaše kupus kifle dodajete mrvljeni sir ili više volite originalnu, „praznu“ varijantu po receptu naših baka? Pišite nam u komentarima, pokrenimo debatu o najboljem doručku!

