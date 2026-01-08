Turci kore razvlače samo na ovaj način i zato im se provide kao papir: Trik je u tehnici koju ćete naučiti za 5 sekundi

Otkrijte kako se prave tanke domaće kore koje se provide. Turski trik menja sve u kuhinji – probajte odmah i oduševite porodicu.

Tanke domaće kore više ne moraju biti bauk rezervisan samo za stare majstore. Tajna koju turske domaćice prenose generacijama zapravo je neverovatno jednostavna i leži u jednom sastojku i specifičnom pokretu ruke.

Ovaj metod omogućava da testo postane elastično, svileno i toliko prozirno da kroz njega možete čitati novine. Zaboravite na silu i pritiskanje, ovde je reč o tehnici koja radi umesto vas. Turski način pripreme garantuje da će vaše tanke domaće kore svaki put biti savršene, bez obzira na to da li pravite slanu pitu sa sirom ili sočnu baklavu.

Tajna elastičnosti: Zašto vaše tanke domaće kore pucaju?

Najveća greška koju mnogi prave jeste korišćenje samo brašna prilikom razvlačenja. Turski majstori znaju da se magija dešava kada se promeni tekstura posipa. Ključni trik je u mešavini brašna i gustina (kukuruznog skroba).

Kada koristite ovu mešavinu, skrob stvara mikroskopski sloj između oklagije i testa, omogućavajući da klizi bez lepljenja. To vam dozvoljava da razvučete tanke domaće kore do ekstremnih granica, a da one ne popucaju. Testo se ne suši brzo kao sa čistim brašnom, već zadržava vlažnost i elastičnost koja je neophodna za onaj čuveni efekat „papira“.

Trik od 5 sekundi koji menja sve

Pored smese za posipanje, tehnika slaganja je ono što štedi vreme i daje rezultat. Umesto da se borite sa svakom korom pojedinačno, turski metod nalaže sledeće:

Napravite male jufke veličine tanjirića za kafu.

Obilno pospite svaku mešavinom gustina i brašna.

Slažite ih jednu na drugu (po 3 do 5 komada) i razvlačite ih istovremeno.

Pritisak oklagije se ravnomerno raspoređuje, a skrob sprečava da se slojevi slepe. Za samo nekoliko poteza dobićete set kora koje su savršeno tanke i spremne za filovanje.

Zlatna pravila za uspeh iz prve

Da bi vaše tanke domaće kore bile kao iz najboljih istanbulskih pekara, važno je da testo pre razvlačenja dobro odmori. Gluten mora da se opusti – to je trenutak kada testo postaje poslušno. Ostavite ga pokrivenog barem 30 minuta na sobnoj temperaturi pre nego što počnete sa radom.

Takođe, koristite tanku, dugačku oklagiju (oklagija za baklavu) umesto debelih valjaka, jer ona omogućava bolju kontrolu pritiska. Kada jednom osetite pod prstima kako testo postaje svilenkasto i kako se s lakoćom širi po stolu, shvatićete zašto se ovaj metod smatra umetnošću.

Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto će vas svi pitati za recept!

