Uštipci bez mleka i jaja: Posni i mekani kao duša, ukusnije niste probali

Uštipci su odličan izbor za večeru. Brzo su gotovi, savršeno mekani i ukusni. A ako nešto ostane, mogu sutra da posluže kao užina. Ako postite, možete ih jesti sa džemom ili ajvarom. A ako ne postite, jedite ih sa sirom, pavlakom ili suhomesnatim proizvodima.

Sastojci:

350 g brašna

300 ml mlake vode

20 g svežeg kvasca

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

Priprema:

Razmutiti kvasac s mlakom vodom i šećerom pa odmah dodati so i postepeno dodavati brašno mešajući varjačom.

Ostaviti da smesa nadođe 20 minuta.

Kašiku umočiti u vodu, uzimati testo i stavljati u vrelo dublje ulje.

Pržiti sa svih strana dok ne dobiju zlatnu boju. Biće mekani kao duša i savršeno ukusni.

