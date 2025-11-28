Uštipci bez mleka i jaja: Posni i mekani kao duša, ukusnije niste probali

Posni i mekani kao duša uštipci bez mleka i jaja. Ako postite i ako ne postite mogu biti savršen izbor za večeru koja će biti spremna za samo pola sata.
Brzo su gotovi, savršeno mekani i ukusni. Za nešto više od pola sata, dobićete gomilu mekanih uštipaka i večera za celu porodicu će biti spremna.
Uštipci su odličan izbor za večeru. Brzo su gotovi, savršeno mekani i ukusni. A ako nešto ostane, mogu sutra da posluže kao užina. Ako postite, možete ih jesti sa džemom ili ajvarom. A ako ne postite, jedite ih sa sirom, pavlakom ili suhomesnatim proizvodima.
Sastojci:
- 350 g brašna
- 300 ml mlake vode
- 20 g svežeg kvasca
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica soli
Priprema:
Razmutiti kvasac s mlakom vodom i šećerom pa odmah dodati so i postepeno dodavati brašno mešajući varjačom.
Ostaviti da smesa nadođe 20 minuta.
Kašiku umočiti u vodu, uzimati testo i stavljati u vrelo dublje ulje.
Pržiti sa svih strana dok ne dobiju zlatnu boju. Biće mekani kao duša i savršeno ukusni.
