Zaboravite masne prste i čekanje. Ovi uštipci koji ne piju ulje su spas za doručak. Gotovi za 5 minuta, hrskavi i mekani. Probajte odmah!

Uštipci koji ‘ne piju’ ulje – gotovi za 5 minuta od samo 2 sastojka, bez kvasca i čekanja

Sve što vam treba za savršen doručak su brašno i kisela voda. Pomešate ova dva sastojka, ispržite i dobijete hrskave zalogaje bez kapi viška masnoće.

Bake su nas učile da testo mora da „odmara“ satima pored šporeta. Ova verzija uštipaka dokazuje da to baš i nije cela istina. Zašto biste bacali novac na litre ulja i gubili živce čekajući kvasac? Budite pametniji i rešite problem doručka dok se prva jutarnja kafa hladi. Ovo je spas za svaki novčanik i svačiji stomak, a ukus je kao iz najboljih dana detinjstva.

Kako se prave uštipci koji ne piju ulje?

Zaboravite na skupe namirnice i komplikovanu pripremu, radite ovo kao pravi majstor:

Samo dva sastojka: Pomešajte čašu brašna i čašu kisele vode u činiji dok ne dobijete glatku masu.

Prava mera: Smesa mora biti gušća od one za palačinke, ali da i dalje klizi sa kašike.

Vrelo ulje: Kašikom spuštajte smesu u dobro zagrejano ulje, to je ključ da se odmah zatvore pore testa.

Gotovo za tren: Pržite kratko dok ne porumene sa obe strane i postanu zlatni.

Suvi kao barut: Ovi uštipci vas neće umazati po prstima.

Caka koju pekari kriju

Hoćete da budu još bolji i da komšiluk pukne od zavisti? Evo trika koji zlata vredi:

Kap rakije: Dodajte kašičicu domaće rakije u smesu, ona stvara nevidljivu barijeru za masnoću.

Prašak za pecivo: Ako imate kesicu pri ruci, dodajte je za ekstra mekoću i vazdušastu strukturu.

Ovi uštipci koji ne piju ulje nisu samo običan recept, već trenutak čiste sreće za celu porodicu. Ne čekajte, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo jelo pravo čudo!

Da li biste smeli ovo da iznesete pred svekrvu i kažete da ste se mučili satima?

