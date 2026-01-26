Uštipci koji ‘ne piju’ ulje – gotovi za 5 minuta od samo 2 sastojka, bez kvasca i čekanja
Sve što vam treba za savršen doručak su brašno i kisela voda. Pomešate ova dva sastojka, ispržite i dobijete hrskave zalogaje bez kapi viška masnoće.
Bake su nas učile da testo mora da „odmara“ satima pored šporeta. Ova verzija uštipaka dokazuje da to baš i nije cela istina. Zašto biste bacali novac na litre ulja i gubili živce čekajući kvasac? Budite pametniji i rešite problem doručka dok se prva jutarnja kafa hladi. Ovo je spas za svaki novčanik i svačiji stomak, a ukus je kao iz najboljih dana detinjstva.
Kako se prave uštipci koji ne piju ulje?
Zaboravite na skupe namirnice i komplikovanu pripremu, radite ovo kao pravi majstor:
- Samo dva sastojka: Pomešajte čašu brašna i čašu kisele vode u činiji dok ne dobijete glatku masu.
- Prava mera: Smesa mora biti gušća od one za palačinke, ali da i dalje klizi sa kašike.
- Vrelo ulje: Kašikom spuštajte smesu u dobro zagrejano ulje, to je ključ da se odmah zatvore pore testa.
- Gotovo za tren: Pržite kratko dok ne porumene sa obe strane i postanu zlatni.
- Suvi kao barut: Ovi uštipci vas neće umazati po prstima.
Caka koju pekari kriju
Hoćete da budu još bolji i da komšiluk pukne od zavisti? Evo trika koji zlata vredi:
- Kap rakije: Dodajte kašičicu domaće rakije u smesu, ona stvara nevidljivu barijeru za masnoću.
- Prašak za pecivo: Ako imate kesicu pri ruci, dodajte je za ekstra mekoću i vazdušastu strukturu.
Ovi uštipci koji ne piju ulje nisu samo običan recept, već trenutak čiste sreće za celu porodicu. Ne čekajte, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo jelo pravo čudo!
Da li biste smeli ovo da iznesete pred svekrvu i kažete da ste se mučili satima?
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com