Za 10 minuta imate pituljice koje svi obožavaju: Jedan zalogaj i više nećete želeti ništa drugo

Za samo 10 minuta napravite savršene pituljice sa sirom. Brzo, jeftino i tako ukusno da više nećete želeti ništa drugo!

Ovo je magičan recept! Pituljice iz tiganja sa sirom gotove za samo 10 minuta – hrskave spolja, mekane iznutra.

Brze pituljice sa sirom iz tiganja idealan su izbor za doručak, a sve što je potrebno jeste da napravite kvalitetno testo, dobro ga razvučete i nafilujete bogato. Za samo desetak minuta na stolu će se naći neodoljive pituljice, mirisne i ukusne koje uz jogurt ili mleko čine savršen obrok za početak novog dana.

Sastojci:

500 gr tankih kora za pitu

250 gr punomasnog kravljeg sira

2 jaja

kašika ulja

1 dl ulja za prženje

Priprema:

Umutite jaja sa sirom u penastu masu. Dodajte kašiku ulja. Kore za pitu presecite po dužini na pola i filujte ih. Premažite svaku koru celom dužinom filom od sira, savijte krajeve da fil ne curi i smotajte kao rolnicu, prenosi Najžena.

Trik za hrskavost bez viška ulja

Da bi pituljice bile savršeno hrskave, a ne previše masne, pratite ovaj jednostavan savet:

Umesto da ih pržite samo na ulju, dodajte malu kašičicu otopljenog maslaca u ulje. Maslac daje bogatiji ukus i pomaže da korice brže potamne i postanu hrskavije.

Tiganj mora biti dobro zagrejan pre nego što stavite pituljice! Ako ih stavite u hladan tiganj, testo će upiti previše ulja pre nego što počne da se prži.

Kada su gotove, OBAVEZNO ih stavite na sloj papirnog ubrusa. Ovo će pokupiti sav višak ulja, a pituljice će ostati hrskave i lagane.

Šta najbolje ide uz ove pituljice?

Osim jogurta, probajte da pomešate malo kisele pavlake, so i sitno seckani beli luk i peršun. Dobićete dip (umak) koji je toliko dobar da ćete ga jesti i bez pituljica!

Filujte po želji: Ako vam je dosadio samo sir, slobodno dodajte malo šunke.

I to je to! Zar nije sjajno? Nema potrebe da provedete sate u kuhinji da biste napravili nešto savršeno. Ove pituljice sa sirom su dokaz da prava domaća magija stiže za samo 10 minuta.

Zato, ne čekajte! Iznenadite ukućane već danas – pripremite najbrže pituljice ikada i uživajte u savršenom zalogaju!

