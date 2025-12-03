Za ovu pitu od 5 sastojaka ne treba vam ni brašno ni kore: Izdašna i ne goji, a ukusnija od bureka

Tražite brzu, zdravu pitu od 5 sastojaka? Bez brašna, bez kora, a ne goji! Recept za izdašan doručak koji je ukusniji od bureka.

Recept za neverovatnu pitu od 5 sastojaka! Za nju ne treba ni brašno ni kore, ne goji, a ukusnija je od bureka. Brza, izdašna i savršena!

Ako želite doručak pun ukusa i hranljivih sastojaka, a da ne pada teško na želudac, ova pita od belanaca, kozjeg sira i bebi spanaća idealna je za vas, savršena za sve koji vode računa o ishrani, bogata proteinima i sa vrlo malo masnoće.

Sastojci:

8 belanaca

4 žumanca

500 g kozjeg sira (najbolje stari kozji sir)

150 g grčkog jogurta (low fat)

100 g baby spanaća

po želji: 1/2 kašičice praška za pecivo i susam za posipanje

Priprema:

Umutite belanca i žumanca penasto. Dodajte izmrvljen kozji sir, grčki jogurt i sitno seckan baby spanać. Sve sjedinite i po želji dodajte malo praška za pecivo za vazdušastiju teksturu.

Smesu sipajte u podmazan pleh (veličine 16×26 cm) i pospite susamom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 40 minuta – dok ne porumeni.

Ostavite da se kratko prohladi, a zatim služite uz čašu kiselog mleka.

Saveti: Čime zameniti kozji sir i grčki jogurt?

Ova pita je fleksibilna, pa je možete prilagoditi sastojcima koje imate kod kuće ili svom ukusu:

Zamena za kozji sir: Ako nemate kozji sir, slobodno koristite klasičnu fetu ili mladi kravlji sir. Imajte na umu da je feta slanija, pa će možda biti potrebno da smanjite količinu soli u smesi. Mladi sir je najneutralniji.

Ako nemate kozji sir, slobodno koristite klasičnu fetu ili mladi kravlji sir. Imajte na umu da je feta slanija, pa će možda biti potrebno da smanjite količinu soli u smesi. Mladi sir je najneutralniji. Zamena za grčki jogurt: Grčki jogurt možete zameniti niskomasnim skyrom ili nekom gušćom kiselom pavlakom, ali proverite sadržaj masnoće kako biste zadržali dijetalnu svrhu recepta.

Grčki jogurt možete zameniti niskomasnim skyrom ili nekom gušćom kiselom pavlakom, ali proverite sadržaj masnoće kako biste zadržali dijetalnu svrhu recepta. Arome i začini: Za dodatnu svežinu i aromu, u smesu slobodno dodajte sitno seckan peršun, mirođiju ili malo seckanog mladog luka.

Ova pita dokazuje da ukusna, topla hrana ne mora nužno da bude nezdrava ili teška. Zahvaljujući visokom udelu proteina iz jaja i kozjeg sira, ova pita od 5 sastojaka je izuzetno izdašna, drži vas sitim i ne pada teško na stomak.

Zaboravite na brige o brašnu i masnoćama: ovo je savršena zamena za burek koju možete jesti bez griže savesti. Spremite je za manje od sat vremena i uživajte u svakom zalogaju!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com