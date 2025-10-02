Zaboravite komplikovane recepte: Gibanica gotova za 20 minuta, sočna i puna ukusa – svi će tražiti recept!

Nikad brže i sočnije: gibanica koju svi traže – gotova za samo 20 minuta!

Kada nemate mnogo vremena i želite domaću, sočnu gibanicu koja se pravi brzo i lako, postoji trik koji menja sve. Za 20 minuta možete imati pitu koja miriše kao da ste je pravili satima, a ukusom ostavlja sve bez daha.

Evo kako da je pripremite, korak po korak.

Sastojci

1 pakovanje gotovih kora za pitu (oko 500 g)

300 g sitnog sira

200 ml jogurta

3 jaja

50 ml ulja

Prstohvat soli

Po želji: susam ili seckani orasi za posipanje

Priprema – korak po korak

U velikoj posudi umutite jaja sa jogurtom i uljem. Dodajte sir i prstohvat soli, dobro promešajte da dobijete kremastu smesu. Pripremite pleh i premažite ga tankim slojem ulja. Rasporedite jednu koru, premažite je smesom, zatim stavite drugu koru i ponovite postupak dok ne potrošite sve kore i fil. Na vrh pospite susam ili orahe za vizuelni efekat i hrskavu koricu. Prethodno zagrejanu rernu stavite na 180°C i pecite 15–20 minuta, dok površina ne postane zlatno-smeđa. Ostavite da se malo prohladi pre sečenja – gibanica ostaje sočna i kremasta.

Trik za sočnost

Ključ je u ravnomernom prelivanju filom između slojeva kora. Svaka kora upija kremu, a gibanica ostaje sočna bez razvlačenja ili višesatnog pečenja.

Brzi saveti

Koristite sveže gotove kore – štede vreme, a ukus je autentičan.

Ne štedite na siru i jogurtu – oni daju bogatstvo ukusa.

Peći na srednjoj temperaturi da spolja bude zlatna i hrskava, a unutra kremasta.

Za dodatni wow efekat, poslužite uz malo svežeg začinskog bilja ili pavlake.

Ovaj recept omogućava da gibanica bude gotova za 20 minuta, sočna i puna ukusa, a svi gosti će tražiti recept.

Probajte i sami se uverite u magiju ovog brzog, a fenomenalnog jela!

