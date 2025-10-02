Zaboravite komplikovane recepte: Gibanica gotova za 20 minuta, sočna i puna ukusa – svi će tražiti recept!

Foto:Youtube/Marinina kuhinja(Printscreen)

Nikad brže i sočnije: gibanica koju svi traže – gotova za samo 20 minuta!

Kada nemate mnogo vremena i želite domaću, sočnu gibanicu koja se pravi brzo i lako, postoji trik koji menja sve. Za 20 minuta možete imati pitu koja miriše kao da ste je pravili satima, a ukusom ostavlja sve bez daha.

Evo kako da je pripremite, korak po korak.

Sastojci

  • 1 pakovanje gotovih kora za pitu (oko 500 g)
  • 300 g sitnog sira
  • 200 ml jogurta
  • 3 jaja
  • 50 ml ulja
  • Prstohvat soli
  • Po želji: susam ili seckani orasi za posipanje

Priprema – korak po korak

  1. U velikoj posudi umutite jaja sa jogurtom i uljem.
  2. Dodajte sir i prstohvat soli, dobro promešajte da dobijete kremastu smesu.
  3. Pripremite pleh i premažite ga tankim slojem ulja.
  4. Rasporedite jednu koru, premažite je smesom, zatim stavite drugu koru i ponovite postupak dok ne potrošite sve kore i fil.
  5. Na vrh pospite susam ili orahe za vizuelni efekat i hrskavu koricu.
  6. Prethodno zagrejanu rernu stavite na 180°C i pecite 15–20 minuta, dok površina ne postane zlatno-smeđa.
  7. Ostavite da se malo prohladi pre sečenja – gibanica ostaje sočna i kremasta.

Trik za sočnost

Ključ je u ravnomernom prelivanju filom između slojeva kora. Svaka kora upija kremu, a gibanica ostaje sočna bez razvlačenja ili višesatnog pečenja.

Brzi saveti

  • Koristite sveže gotove kore – štede vreme, a ukus je autentičan.
  • Ne štedite na siru i jogurtu – oni daju bogatstvo ukusa.
  • Peći na srednjoj temperaturi da spolja bude zlatna i hrskava, a unutra kremasta.
  • Za dodatni wow efekat, poslužite uz malo svežeg začinskog bilja ili pavlake.

Ovaj recept omogućava da gibanica bude gotova za 20 minuta, sočna i puna ukusa, a svi gosti će tražiti recept.

Probajte i sami se uverite u magiju ovog brzog, a fenomenalnog jela!

