Zaboravite kvasac: Tajni trik iskusnih pekara za testo mekše od oblaka – ostaje savršeno sveže i treći dan

Iskusni pekari otkrivaju trik za testo koje je mekano, sočno i ostaje savršeno čak i tri dana – bez kvasca!

Zamislite testo koje je mekše od oblaka, a ostaje sveže i treći dan – i to bez upotrebe kvasca. Tajna nije u skupim dodacima, već u nekoliko jednostavnih koraka koje svaki iskusni pekar koristi.

Evo kako i vi možete pripremiti savršeno testo za hleb, pite ili peciva.

Korak 1: Tajna praška za pecivo i jogurta

Umesto kvasca, koristite prašak za pecivo ili sodu bikarbonu u kombinaciji sa gustom kiselom pavlakom ili jogurtom. Ova kombinacija stvara mehuriće vazduha i čini testo neverovatno mekšim.

Korak 2: Pravilno mešanje i vreme odmora

Ne preterujte sa mešenjem – dovoljno je da se svi sastojci povežu u glatko testo. Odmor od 20–30 minuta pokriveno krpom, omogućava testo da „odmori“ i dobije vazdušastu strukturu.

Korak 3: Pečenje i očuvanje svežine

Pecite na umerenoj temperaturi (180–200°C) i odmah nakon pečenja ostavite da se ohladi na rešetki. Čuvanje u papirnoj kesi ili platnenoj krpi održava testo svežim i treći dan, bez gubitka mekoće.

Korak 4: Benefiti ovog trika

Bez kvasca – idealno za one koji ga ne podnose.

Brzo i jednostavno – ušteda vremena i energije.

Testo mekše od oblaka i dugotrajno sveže.

Praktično za pite, hleb i slatka peciva.

Ovaj jednostavan trik menja igru u kuhinji. Bez kvasca, ali sa savršenom teksturom, vaše pecivo će osvojiti sve ukućane i goste. Probajte, podelite i uživajte u magiji mekog, svežeg testa!

