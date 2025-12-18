Zaboravite na hleb: Ruska katlama od 5 sastojaka je nešto najukusnije što ćete probati

Biće vam žao što za ovaj recept niste znali ranije. Ruska katlama je toliko mekana i ukusna da ćete potpuno zaboraviti na običan hleb.

Kada vam se ne izlazi po hleb, rešenje je ruska katlama. Ovo hrskavo testo pravi se od samo 5 sastojaka koje već imate u kuhinji.

Sigurno vam se bar jednom desilo da počnete da pripremate ručak, a onda shvatite da ste zaboravili da kupite hleb. Napolju je hladno, mrak već pada i poslednja stvar koju želite jeste da se ponovo oblačite i trčite do pekare. Upravo u takvim trenucima, spas dolazi u obliku recepta koji ruske domaćice generacijama čuvaju. U pitanju je ruska katlama, neverovatno ukusno, slojevito testo koje se pravi od svega pet osnovnih sastojaka.

Ono što ovu lepinju izdvaja od običnog hleba jeste njena tekstura. Iako se pravi bez kvasca, ona je unutra vazdušasta i mekana, dok je spolja neodoljivo hrskava. Tajna je u načinu na koji se testo mota, stvarajući desetine finih slojeva koji se listaju pod prstima.

Najbolje od svega? Verovatno već u ovom trenutku imate sve što vam je potrebno u vašoj kuhinji.

Sastojci za 10 hlebića:

170 gr pšeničnog brašna (1 šolja 250ml)

100 ml mlake vode

pola kašičice soli

30gr maslaca

50ml maslinovog ulja za prženje

Kako se priprema ruska katlama?

Pripremite sve sastojke za testo. Sipajte vodu u jednu činiju i istopite so u njoj. Dodajte malo po malo brašno i pravite testo. Testo treba da bude glatko, ujednačeno. Umotajte ga u foliju i ostavite 10-15 minuta da nabubri.

Razvaljajte ga na brašnjavoj površini da bude maksimalno 1 do 2mm debelo. Razvučeno testo namažite istopljenim maslaceom preko cele površine. Urolajte testo u usku rolnu.

Izrežite je na 8 do 10 komada, svaki valjak da bude širok oko 3-4cm. Svaki komad spljoštite i valjajte ga oklagijom u tanko kružno testo debljine 1-2mm.

Pržite na ulju sa obe strane u prethodno zagrejanom tiganju. Izvadite i ostavite pitice na salveti da upiju višak ulja.

Topla katlama je slojevita i hrskava, posebno zato što je prethodno „razbijena“ u nekoliko slojeva najfinijeg testa. Može se služiti uz bilo koje jelo umesto hleba, a najlepša je kada je još vruća.

Mali trikovi za savršen rezultat svaki put

Iako je recept jednostavan, postoji nekoliko sitnica koje će osigurati da vaša ruska katlama ispadne baš onako kako treba – vazdušasta i puna slojeva.

Voda ne sme biti vrela: Koristite isključivo mlaku vodu. Previše topla voda može „skuhati“ brašno pre vremena, pa će testo biti tvrdo umesto elastično.

Što tanje, to bolje: Kada razvijate testo nakon premazivanja maslacem, trudite se da providno. Što ga tanje razvučete, imaćete više onih finih, hrskavih listića koji se odvajaju dok jedete.

Pravilno prženje: Nemojte štedeti na temperaturi, ali nemojte ni preterivati. Tiganj treba da bude dobro zagrejan, ali čim spustite hlebić, smanjite vatru na srednju jačinu. Tako će se unutrašnji slojevi lepo ispeći, a spoljašnost neće zagoreti.

Pokrijte ih krpom: Čim ih izvadite iz tiganja i odložite na salvetu, pokrijte ih drugom pamučnom krpom na minut-dva. Ta blaga para će ih dodatno omekšati, pa će biti savršen spoj hrskavog i mekanog.

Ruska katlama će vas spasiti svaki put kada ostanete bez hleba ili jednostavno poželite promenu na stolu. Priprema je brza, sastojci su minimalni, a rezultat je takav da ćete je sigurno praviti više nego jednom.

Isprobajte recept već sutra i uverite se sami zašto je ovo omiljeni doručak u mnogim ruskim domovima.

Javite nam utiske i s čim ste je kombinovali – nama je najbolja uz malo sira ili kajmaka dok je još vruća.

