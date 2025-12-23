Zaboravite na pucanje kora: Dodajte ovaj jeftin sastojak i testo će se razvlačiti samo od sebe

Zaboravite na pucanje kora! Uz ovaj jeftin dodatak iz špajza, vaše testo će se razvlačiti kao ludo, a pita će biti nikad hrskavija.

Ako želite da vam kore budu prozirne kao papir, a da ne pucaju, testo će se razvlačiti kao ludo ako u njega dodate samo jednu stvar – obično alkoholno sirće.

Koliko puta vam je došlo da bacite i oklagiju i brašno kroz prozor jer se kora cepa baš kad je najtanja? Ma pustite te priče o „specijalnom brašnu“ i komplikovanim tehnikama. Rešenje vam stoji ispred nosa, u špajzu, i košta manje od žvake.

Ovaj trik stare domaćice koriste decenijama, samo se o tome ćuti.

Zašto baš sirće čini čuda za testo?

Ne treba vam diploma iz hemije da biste shvatili šta se dešava. Kiselina iz sirćeta opušta gluten u brašnu. To znači da testo postaje elastično, poslušno i, što je najvažnije, žilavo na onaj dobar način. Kada ga uzmete u ruke, ono prosto samo klizi.

Nema više onog osećaja da se borite sa gumom koja se vraća nazad. Dodajte kašiku sirćeta i gledajte magiju – testo će se razvlačiti preko celog stola, a vi ćete se pitati zašto ovo niste znali ranije.

Brzinski recept za testo koje ne puca

Evo kako da zamesite pitu koja uspeva iz prve, bez filozofiranja:

500g mekog brašna (tip 400 je zakon)

300ml mlake vode (ne vrele!)

Pola kašičice soli

2-3 kašike ulja

1 kašika sirćeta (ključni sastojak)

Zamesite testo dok ne postane glatko. Udarite ga par puta o sto, nemojte da ga štedite! Zatim ga premažite uljem, pokrijte kesom ili folijom i ostavite da odmori bar pola sata. Taj odmor je presudan.

Kada krenete da razvlačite, videćete razliku pod prstima. Ide kao podmazano, ne morate čak ni biti previše nežni. Vaša pita biće hrskava, a ukućani će tražiti parče više.

Probajte i javite utiske

Nema lepšeg osećaja od mirisa domaće pite dok se iz rerne širi toplina i ukus koji svi obožavaju. Ovaj mali trik sa sirćetom nije samo recept – to je spas za živce i garancija za savršen ručak. Ne čekajte neku posebnu priliku, zamesite pitu već večeras i uverite se sami – testo će se razvlačiti, bolje nego ikad!

