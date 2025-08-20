Zdravija opcija: „Pamuk krofne“ ostaju sveže i do 7 dana!

Krofne su mnogima od nas omiljena poslastica, dok ih neki vole u slatkoj varijanti, ima i onih koji ih prave i u slanoj.

Skoro svaka domaćica ima svoj recept za krofne, a obično se prže u dubokom ulju. Ipak, vredi kušati i one koje se peku u rerni, jer tako možete uživati u omiljenoj hrani bez griže savesti.

Fenomenalnog su ukusa, neverovatno su vazdušaste poput pamuka, a mnogo manje kalorične.

Sastojci

2 jaja

30 g kristal šećera

1 kesica vanilin šećera

1 kesica praška za pecivo,

200 ml jogurta,

16 kašika brašna,

90 ml ulja

Priprema

Jaja umutite sa šećerom. Dodajte ostale sastojke, ulje, jogurt, prašak za pecivo, vanilin šećer, brašno i sve lepo umutite da se dobro sjedini.

Krofnice peći u plehu za pečenje s kalupima u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 15 minuta. Potom ih pospite šećerom u prahu i uživajte u neodoljivom ukusu.

(Stil Kurir)

