„Zlatna pita sa juga Srbije“: Ovaj starinski recept naše bake znale su napamet! (VIDEO)

Ova zlatna pita, s mirisom masti i sirom što se topi u ustima, nije samo jelo, ona je sećanje na detinjstvo.

U mirisu „zlatne pite sa juga Srbije“ ili propeća sabrana je čitava jedna epoha – toplina ognjišta, škripa drvenih podova pod teškim koracima domaćina i tiha pesma žena koje u rano jutro mese testo dok se kroz pendžer nazire prvi dim iz dimnjaka.

Ova zlatna pita, s mirisom masti i sirom što se topi pod prstima, nije samo jelo, ona je sećanje na detinjstvo. Naša tradicionalna kuhinja uveliko se oslanja na pite, jer naš narod obožava ovu vrstu jela, postoje razni načini pravljenj, ali i ukusi.

Ako vam je dosadila standardna pita, evo jednog starog i dobro poznatog recepta za propeć. Ovu pitu sa juga Srbije morate da napravite.

Kako prenosi lepotesrbije.rs ova pita je imala dugu tradiciju čak i u staroj Jugoslaviji, redovno se jela za doručak. Svaka domaćica ja recept znala napamet.

Recept za „zlatnu pitu“

Za ovu pitu biće vam potrebno:

400 g brašna,

100 g masti,

4 jaja,

350 g belog sira,

500 ml mleka

Priprema

Vodu pomešajte sa brašnom i dodajte kašiku masti. Umesite testo i podelite na 5 delova. Razvucite svaki deo testa na krug veličine tanjira. Istopite mast, pa na prvo testo sipajte 2 kašike vrele masti i tako poređajte testo i mast dok ne utrošite četiri testa.

Zatim stavite peto testo i razvucite tako da pokrije ceo fil, pa onda sipajte ostatak fila. Krajeve pite koji vire preko tepsije ubacite unutra. Pecite u zagrejanoj rerni na 220°C oko 20 minuta.

Takođe, postoji i varijant sa tri veća testa i 12 manjih. Na vama je da se odlučite koju varijantu više volite.

Evo kako priprema ove pite izgleda i u praksi.

Iako možda, na prvu, deluje da je zlatnu pitnu komplikovano napraviti, zapravo i nije tako. Jednostavna je, samo zahteva malo više vremena i zalaganja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com