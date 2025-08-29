Zlatni kulinarski trik: Kako da testo naraste za samo 15 minuta

Umorni ste od dugog čekanja da testo nadođe? Uz samo jedan neobičan sastojak i par koraka, peći mekana peciva, pice ili pite postaće prava mala umetnost – i to za četvrt sata!
Sastojci za testo koje se munjevito „podiže“:
- 600 g brašna
- 300 ml vode
- 200 g margarina ili maslaca
- 1 jaje
- 1 kašičica sirćeta
- ½ kašičice soli
Brza priprema u 5 koraka
Prosejte brašno u veliku činiju.
U drugoj posudi pomešajte vodu, sirće, so i umućeno jaje.
Polako dodajte brašno, mešajte i mesite dok ne dobijete glatko, elastično testo koje se ne lepi za ruke.
Podelite testo na dva dela, tanko ga razvucite, premažite margarinom i preklopite kao omot.
Uvijte svaku polovinu u rolat, oblikujte puža i stavite u frižider na 15 minuta. Nakon toga razvucite i oblikujte po želji.
Zašto dodati sirće?
Sirće blago aktivira kvasac i skraćuje vreme nadolaženja, čineći testo vazdušastim i mekanim bez dugog čekanja.
Brzi saveti za savršen rezultat
Testo premažite tankim slojem ulja da se ne osuši tokom hlađenja.
Ne dodajte previše brašna prilikom mešenja – samo toliko da testo prestane da se lepi.
Posle hlađenja testo je elastičnije i lakše se oblikuje u kiflice, pice ili slatke rolnice.
Isprobajte ovaj jednostavan trik danas i uživajte u sveže pečenim, mekanim pecivima za samo 15 minuta!
