Zlatni kulinarski trik: Kako da testo naraste za samo 15 minuta

Umorni ste od dugog čekanja da testo nadođe? Uz samo jedan neobičan sastojak i par koraka, peći mekana peciva, pice ili pite postaće prava mala umetnost – i to za četvrt sata!

Sastojci za testo koje se munjevito „podiže“:

600 g brašna

300 ml vode

200 g margarina ili maslaca

1 jaje

1 kašičica sirćeta

½ kašičice soli

Brza priprema u 5 koraka

Prosejte brašno u veliku činiju.

U drugoj posudi pomešajte vodu, sirće, so i umućeno jaje.

Polako dodajte brašno, mešajte i mesite dok ne dobijete glatko, elastično testo koje se ne lepi za ruke.

Podelite testo na dva dela, tanko ga razvucite, premažite margarinom i preklopite kao omot.

Uvijte svaku polovinu u rolat, oblikujte puža i stavite u frižider na 15 minuta. Nakon toga razvucite i oblikujte po želji.

Zašto dodati sirće?

Sirće blago aktivira kvasac i skraćuje vreme nadolaženja, čineći testo vazdušastim i mekanim bez dugog čekanja.

Brzi saveti za savršen rezultat

Testo premažite tankim slojem ulja da se ne osuši tokom hlađenja.

Ne dodajte previše brašna prilikom mešenja – samo toliko da testo prestane da se lepi.

Posle hlađenja testo je elastičnije i lakše se oblikuje u kiflice, pice ili slatke rolnice.

Isprobajte ovaj jednostavan trik danas i uživajte u sveže pečenim, mekanim pecivima za samo 15 minuta!

