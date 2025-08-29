Zlatni kulinarski trik: Kako da testo naraste za samo 15 minuta

Foto: pexels.com/Klaus Nielsen

Umorni ste od dugog čekanja da testo nadođe? Uz samo jedan neobičan sastojak i par koraka, peći mekana peciva, pice ili pite postaće prava mala umetnost – i to za četvrt sata!

Sastojci za testo koje se munjevito „podiže“:

  • 600 g brašna
  • 300 ml vode
  • 200 g margarina ili maslaca
  • 1 jaje
  • 1 kašičica sirćeta
  • ½ kašičice soli

Brza priprema u 5 koraka

Prosejte brašno u veliku činiju.
U drugoj posudi pomešajte vodu, sirće, so i umućeno jaje.
Polako dodajte brašno, mešajte i mesite dok ne dobijete glatko, elastično testo koje se ne lepi za ruke.
Podelite testo na dva dela, tanko ga razvucite, premažite margarinom i preklopite kao omot.
Uvijte svaku polovinu u rolat, oblikujte puža i stavite u frižider na 15 minuta. Nakon toga razvucite i oblikujte po želji.

Zašto dodati sirće?

Sirće blago aktivira kvasac i skraćuje vreme nadolaženja, čineći testo vazdušastim i mekanim bez dugog čekanja.

Brzi saveti za savršen rezultat

Testo premažite tankim slojem ulja da se ne osuši tokom hlađenja.
Ne dodajte previše brašna prilikom mešenja – samo toliko da testo prestane da se lepi.
Posle hlađenja testo je elastičnije i lakše se oblikuje u kiflice, pice ili slatke rolnice.
Isprobajte ovaj jednostavan trik danas i uživajte u sveže pečenim, mekanim pecivima za samo 15 minuta!

