Zovu ga ‘ludo testo’ jer od njega pravite sve: U frižideru stoji 7 dana, a što duže odleži, to je bolje

Univerzalno testo koje u frižideru stoji do 7 dana. Saznajte kako da uštedite vreme i uvek imate spremnu bazu za kiflice, picu ili mekike.

Univerzalno testo postalo je nezaobilazan standard u modernom kulinarstvu za sve koji cene preciznost i vrhunske rezultate. Ukoliko i dalje trošite vreme na svakodnevno mešenje svežeg testa, verovatno propuštate metodu koja obezbeđuje savršenu teksturu uz minimalan napor.

Dok amateri žure da ispeku pecivo odmah, iskusni pekari znaju da prava transformacija glutena počinje tek nakon 24 sata hladne fermentacije. Praksa pokazuje da univerzalno testo dostiže svoj vrhunac tek trećeg ili četvrtog dana stajanja u frižideru, pružajući mekoću koju je nemoguće postići instant metodama.

Maksimalna ušteda vremena uz vrhunski kvalitet

Zamislite situaciju u kojoj vas iznenadni gosti ne zatiču nespremne, jer u frižideru uvek imate bazu za vrhunski obrok. Emotivno je iscrpljujuće kada uložite sate u kuhinji, a rezultat bude tvrdo ili prepečeno pecivo. Uz ovo rešenje, taj rizik je eliminisan.

Ovo višenamensko testo za frižider omogućava vam da u svakom trenutku napravite:

Vazdušaste kiflice koje ostaju sveže i sutradan.

Picu sa hrskavom koricom kao iz kamene peći.

Domaće mekike bez suvišnog upijanja masnoće.

Piroške ili hlebne štapiće sa začinskim biljem.

Zašto je fermentacija u frižideru ključ uspeha

Ono što se često previđa je uticaj temperature na razvoj ukusa. Sporo podizanje testa na niskoj temperaturi sprečava prebrzo delovanje kvasca, čime se dobija kompleksnija aroma i bolja svarljivost. Univerzalno testo postaje elastičnije i lakše za oblikovanje što duže stoji u hladnom okruženju.

Potrebni sastojci:

1 kg glatkog brašna (tip 400 ili 500)

1 kesica suvog kvasca (ili 40g svežeg)

2 dl mlakog mleka

2 dl jogurta (sobne temperature)

1 dl ulja

2 jajeta

1 kašika šećera i 1 kašika soli

Postupak pripreme:

Prvo aktivirajte kvasac u mlakom mleku sa šećerom. U veću posudu prosejte brašno, dodajte so, a zatim i sve ostale tečne sastojke. Umesite glatko, srednje tvrdo testo koje raste u frižideru. Ključni korak je odlaganje u čistu plastičnu kesu koju ste prethodno podmazali uljem. Istisnite višak vazduha, zavežite kesu i ostavite dovoljno prostora jer će se zapremina povećati.

Pravilno čuvanje za najbolje rezultate

Ovo univerzalno testo može stajati u frižideru do sedam dana. Svakim danom stajanja, mlečne kiseline iz jogurta dodatno omekšavaju vlakna brašna. Kada odlučite da ga koristite, jednostavno otkinite željenu količinu, oblikujte pecivo i ostavite ga 15-20 minuta na sobnoj temperaturi pre pečenja. To je presudna faza koja osigurava da unutrašnjost ostane rupičasta i mekana.

Najčešće nedoumice u pripremi

1. Da li se ovo testo može zamrznuti?

– Da, testo možete zamrznuti do mesec dana, ali je preporučljivo iskoristiti ga svežeg iz frižidera unutar sedam dana radi očuvanja optimalne teksture.

2. Zašto se testo zove „ludo“?

Naziv potiče od njegove sposobnosti da „naraste“ uprkos niskim temperaturama i činjenice da se od iste smese mogu praviti i slatka i slana jela.

3. Mogu li koristiti integralno brašno?

– Možete zameniti do 30% belog brašna integralnim, ali imajte na umu da će to zahtevati nešto više tečnosti i da će tekstura biti znatno gušća.

Da li smatrate da je tradicionalno mešenje testa prevaziđeno u modernom dobu ili su „brzi“ recepti samo kompromis za kvalitet? Pišite nam u komentarima svoje iskustvo.

