Brze pituljice bez kvasca i čekanja: Večera gotova za 15 minuta, a tope se u ustima

Otkrijte recept za brze pituljice bez kvasca koje se tope u ustima. Savršena večera za celu porodicu gotova za samo 15 minuta uz par trikova.

Onaj prepoznatljiv miris toplog testa koji ispuni kuću obično nas asocira na sate provedene pored šporeta i čekanje da kvasac odradi svoje. Srećom, ove pituljice bez kvasca dokazuju da domaći doručak ili večera ne moraju biti projekat koji traži planiranje unapred.

Sve što vam treba je jedna posuda, malo jogurta i petnaest minuta slobodnog vremena da na stolu imate hrskave, zlatne zalogaje koji pucketaju pod prstima.

Domaćice koje decenijama mese hleb znaju da je tajna u brzini – što kraće radite sa testom, ono će biti vazdušastije.

Čim se sastojci sjedine pod varjačom, ono je spremno, a vi ne morate da brinete da li je u kuhinji dovoljno toplo da bi testo naraslo. Gastronomi ističu da upravo jogurt daje tu specifičnu mekoću koja se zadržava satima.

Osnovni sastojci koje svaka kuhinja ima

Za ove brze zalogaje ne treba vam spisak za prodavnicu, jer verovatno sve već imate u ostavi. Iskusne kuvarice savetuju da jogurt izvadite iz frižidera bar deset minuta ranije, kako bi reakcija sa praškom za pecivo bila što bolja.

Mera je čaša, onako kako su nas učile majke, pa nema potrebe za vagom i preciznim merenjem u gram.

400 g mekog brašna (tip 400)

250 ml gustog jogurta ili kiselog mleka

1 celo jaje

1 kesica praška za pecivo

Ravna kašičica soli i mrvica šećera

Ulje za prženje (pola prsta dubine u tiganju)

Pravilna priprema testa za pituljice bez kvasca

U dubljoj činiji prvo viljuškom razmutite jaje sa solju, pa dodajte jogurt. Tek tada lagano usipajte brašno pomešano sa praškom za pecivo.

Zamesite brzo, tek toliko da se sve sjedini i da dobijete mekanu loptu koja se ne lepi za dlanove. Stare domaćice kažu da testo treba da „odmori“ samo dok popijete dve-tri kašike kafe, taman da se ulje u tiganju ugreje na srednju vatru.

Razvucite ga oklagijom na radnoj površini koju ste malo posuli brašnom, ali ne tanjite previše – neka ostane debljine prsta.

Secite na pravougaonike ili trouglove, onako kako vam prvo padne pod ruku. Čim ih spustite u ulje, videćete kako odmah počinju da rastu i dobijaju onu prepoznatljivu zlatnu boju.

Trikovi za savršenu teksturu bez suvišne masnoće

Najveća briga kod prženog testa je onaj osećaj da je „popilo“ pola ulja.

Da vam pituljice ne budu teške, u smesu dodajte samo kašičicu lozovače ili jabukovog sirćeta. Alkohol će odmah ispariti, ali će stvoriti štit koji čuva unutrašnjost testa mekom i suvom.

Pazite i na vatru. Ako je prejaka, spolja će izgoreti, a unutra ostati žive. Ako je preslaba, biće gnjecave. Čim lepo porumene, vadite ih na ubrus da pokupi višak masnoće.

Ovako spremljene, ostaće vazdušaste čak i kada se ohlade, mada retko koja pretekne za kasnije.

Sa čime poslužiti brze domaće zalogaje

Ove pitice su neutralne, pa idu uz sve što nađete u frižideru. Komad starog sira, kašika kajmaka ili onaj pravi domaći ajvar čine ih vrhunskim doručkom. Ako deca više vole slatko, džem od kajsija ili šljiva biće pun pogodak. Nema greške šta god da izaberete, jer se ovo testo prilagođava svakom ukusu.

Za one koji paze na ishranu, nutricionisti podsećaju da je uvek bolje pojesti domaće pecivo od proverenog brašna nego kupovne stvari iz pekare pune aditiva. Možete u testo ubaciti i malo susama ili lana za dodatni šmek i hrskavost. To je onaj mali dodatak koji pravi razliku između obične večere i pravog porodičnog uživanja.

Mogu li se ove pituljice peći u rerni?

Možete ih peći na 200 stepeni oko 15 minuta, ali ih pre toga obavezno premažite otopljenim maslacem ili jajetom da ne bi bile previše tvrde.

Šta ako nemam jogurt kod kuće?

Odlična zamena je kisela pavlaka razblažena sa malo vode ili čak obično kiselo mleko, rezultat će biti skoro isti.

Koliko dugo mogu da stoje?

Najlepše su dok su tople, ali zbog jogurta ostaju meke i sutradan ako ih držite u zatvorenoj posudi ili pokrivene pamučnom krpom.

